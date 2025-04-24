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В Крыму заявили, что Зеленский боится признавать Крым российским - 24.04.2025, ПРАЙМ
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В Крыму заявили, что Зеленский боится признавать Крым российским
В Крыму заявили, что Зеленский боится признавать Крым российским - 24.04.2025, ПРАЙМ
В Крыму заявили, что Зеленский боится признавать Крым российским
Владимир Зеленский боится идти на признание российского статуса Крыма из-за желания сохранить за собой власть на президентских выборах, заявил РИА Новости... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T05:24+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится идти на признание российского статуса Крыма из-за желания сохранить за собой власть на президентских выборах, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков. Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. "Зеленским, прежде всего, движет страх. Он думает о том, как сохраниться у власти и победить на президентских выборах, поэтому будет делать те заявления, которые должны понравиться украинскому обществу", - сказал Цеков. По его словам, Зеленский настроен на продолжение конфликта, поэтому будет отбрасывать реальные предложения и мирные инициативы. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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россия, общество , крым, украина, симферополь, владимир зеленский, сергей цеков, дональд трамп, оон
Экономика, РОССИЯ, Общество , КРЫМ, УКРАИНА, СИМФЕРОПОЛЬ, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Дональд Трамп, ООН
05:24 24.04.2025
 
В Крыму заявили, что Зеленский боится признавать Крым российским

Замглавы парламента Крыма Цеков: Зеленский боится признавать Крым российским

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится идти на признание российского статуса Крыма из-за желания сохранить за собой власть на президентских выборах, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.
"Зеленским, прежде всего, движет страх. Он думает о том, как сохраниться у власти и победить на президентских выборах, поэтому будет делать те заявления, которые должны понравиться украинскому обществу", - сказал Цеков.
По его словам, Зеленский настроен на продолжение конфликта, поэтому будет отбрасывать реальные предложения и мирные инициативы.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоКРЫМУКРАИНАСИМФЕРОПОЛЬВладимир ЗеленскийСергей ЦековДональд ТрампООН
 
 
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