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"На тысячу кусков". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским
"На тысячу кусков". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским - 24.04.2025, ПРАЙМ
"На тысячу кусков". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским
Слова главы Белого дома Дональда Трампа о Крыме поставили на место Владимира Зеленского. Такое мнение в социальной сети Х выразил лидер французской партии... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T09:00+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Слова главы Белого дома Дональда Трампа о Крыме поставили на место Владимира Зеленского. Такое мнение в социальной сети Х выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."В своей социальной сети Truth Social Трамп только что разорвал Зеленского на 1000 кусочков и разоблачил <…> человека, который отказывается от мира!" — заметил политик.В интервью The Wall Street Journal, Зеленский заявил, что, несмотря на предложения Белого дома, он не признает Крым российским. Это заявление возмутило Трампа, который подчеркнул, что такие действия препятствуют переговорам.
https://1prime.ru/20250423/ukraina-856973086.html
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Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"На тысячу кусков". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским
Филиппо: Трамп заявлением о Крыме указал Зеленскому на его место
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ.
Слова главы Белого дома Дональда Трампа о Крыме поставили на место Владимира Зеленского. Такое мнение в социальной сети Х выразил
лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"В своей социальной сети Truth Social Трамп только что разорвал Зеленского на 1000 кусочков и разоблачил <…> человека, который отказывается от мира!" — заметил политик.
В интервью The Wall Street Journal, Зеленский заявил, что, несмотря на предложения Белого дома, он не признает Крым российским. Это заявление возмутило Трампа, который подчеркнул, что такие действия препятствуют переговорам.
В Киеве боятся остановки помощи США из-за высказываний Зеленского