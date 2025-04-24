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"На тысячу кусков". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским - 24.04.2025, ПРАЙМ
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"На тысячу кусков". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским
"На тысячу кусков". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским - 24.04.2025, ПРАЙМ
"На тысячу кусков". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским
Слова главы Белого дома Дональда Трампа о Крыме поставили на место Владимира Зеленского. Такое мнение в социальной сети Х выразил лидер французской партии... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T09:00+0300
2025-04-24T09:00+0300
политика
запад
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Слова главы Белого дома Дональда Трампа о Крыме поставили на место Владимира Зеленского. Такое мнение в социальной сети Х выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."В своей социальной сети Truth Social Трамп только что разорвал Зеленского на 1000 кусочков и разоблачил &lt;…&gt; человека, который отказывается от мира!" — заметил политик.В интервью The Wall Street Journal, Зеленский заявил, что, несмотря на предложения Белого дома, он не признает Крым российским. Это заявление возмутило Трампа, который подчеркнул, что такие действия препятствуют переговорам.
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запад, украина, владимир зеленский
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:00 24.04.2025
 
"На тысячу кусков". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским

Филиппо: Трамп заявлением о Крыме указал Зеленскому на его место

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Слова главы Белого дома Дональда Трампа о Крыме поставили на место Владимира Зеленского. Такое мнение в социальной сети Х выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"В своей социальной сети Truth Social Трамп только что разорвал Зеленского на 1000 кусочков и разоблачил <…> человека, который отказывается от мира!" — заметил политик.
В интервью The Wall Street Journal, Зеленский заявил, что, несмотря на предложения Белого дома, он не признает Крым российским. Это заявление возмутило Трампа, который подчеркнул, что такие действия препятствуют переговорам.
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