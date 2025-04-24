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"Дал понять". Стало известно, что Зеленский устроил в Лондоне
"Дал понять". Стало известно, что Зеленский устроил в Лондоне - 24.04.2025, ПРАЙМ
"Дал понять". Стало известно, что Зеленский устроил в Лондоне
Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне задолго до их начала. Таким мнением поделился британский военный эксперт Александр... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T15:14+0300
2025-04-24T15:14+0300
2025-04-24T15:14+0300
политика
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне задолго до их начала. Таким мнением поделился британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."По сути Зеленский разрушил все переговоры в Лондоне еще до их начала. Он дал понять, что Украина не будет обсуждать план Келлога (спецпосланника президента США — Прим. Ред.), что нет никаких шансов, что план примут по итогам этой встречи", — заметил эксперт.Газета Washington Post сообщила, что срыв переговоров был вызван недовольством Вашингтона отказом Киева принимать предложения об уступке территорий, полагая, что необходимо сначала обсудить полное прекращение огня.
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Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Дал понять". Стало известно, что Зеленский устроил в Лондоне
Меркурис: Зеленский сорвал консультации в Лондоне еще до их начала
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне задолго до их начала. Таким мнением поделился британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала
.
"По сути Зеленский разрушил все переговоры в Лондоне еще до их начала. Он дал понять, что Украина не будет обсуждать план Келлога (спецпосланника президента США — Прим. Ред.), что нет никаких шансов, что план примут по итогам этой встречи", — заметил эксперт.
Газета Washington Post сообщила, что срыв переговоров был вызван недовольством Вашингтона отказом Киева принимать предложения об уступке территорий, полагая, что необходимо сначала обсудить полное прекращение огня.
Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского