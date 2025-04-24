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"Дал понять". Стало известно, что Зеленский устроил в Лондоне

"Дал понять". Стало известно, что Зеленский устроил в Лондоне - 24.04.2025, ПРАЙМ

"Дал понять". Стало известно, что Зеленский устроил в Лондоне

Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне задолго до их начала. Таким мнением поделился британский военный эксперт Александр... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T15:14+0300

2025-04-24T15:14+0300

2025-04-24T15:14+0300

политика

запад

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне задолго до их начала. Таким мнением поделился британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."По сути Зеленский разрушил все переговоры в Лондоне еще до их начала. Он дал понять, что Украина не будет обсуждать план Келлога (спецпосланника президента США — Прим. Ред.), что нет никаких шансов, что план примут по итогам этой встречи", — заметил эксперт.Газета Washington Post сообщила, что срыв переговоров был вызван недовольством Вашингтона отказом Киева принимать предложения об уступке территорий, полагая, что необходимо сначала обсудить полное прекращение огня.

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запад, украина, владимир зеленский