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Зеленский снова пытается диктовать Трампу условия мирного плана - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Зеленский снова пытается диктовать Трампу условия мирного плана
Зеленский снова пытается диктовать Трампу условия мирного плана - 24.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский снова пытается диктовать Трампу условия мирного плана
Владимир Зеленский вновь начал диктовать президенту США Дональду Трампу, каким должен быть план урегулирования конфликта на Украине, игнорируя при этом... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T17:50+0300
2025-04-24T17:50+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
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россия
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь начал диктовать президенту США Дональду Трампу, каким должен быть план урегулирования конфликта на Украине, игнорируя при этом собственное положение и реальность происходящего.Накануне Дональд Трамп резко высказался в адрес Зеленского, обвинив его в том, что риторика по Крыму наносит ущерб попыткам добиться мира. По мнению американского президента, ситуация на Украине катастрофическая, и если Киев не начнет двигаться к переговорам, то Зеленский рискует полностью потерять страну уже в ближайшие три года.Тем не менее, Зеленский продолжает настаивать на своем. Так, выступая на пресс-конференции в ЮАР, он сообщил, что США и их союзники предложили Киеву определенные компромиссные пункты на переговорах в Лондоне. Однако, по его словам, некоторые из этих условий противоречат украинским "ценностям" и Конституции, поэтому выполняться не будут."Мы все делаем, что предлагали партнеры, только то, что противоречит нашему законодательству и Конституции, мы не можем делать, и это понятно", - отметил Зеленский. При этом Зеленский назвал сам факт готовности говорить с Россией "большим компромиссом" со стороны Киева, несмотря на то, что никакой реальной попытки отменить запрет на переговоры с Москвой со стороны киевского режима не наблюдалось."Мы очень надеемся, что США могут давить сильнее (на Россию - ред.) и будет полное прекращение огня. Но есть серьезный момент. Кто будет гарантом, прежде всего гарантий безопасности для Украины... Мы хотим, чтобы среди гарантов безопасности были сильные игроки, у кого есть сила... Безусловно должны быть США, Европа… Мы бы хотели, чтобы представители африканского континента были среди этих лидеров", - добавил Зеленский. Еще в феврале, во время визита Зеленского в Вашингтон, Трамп отчитал Зеленского в Белом доме. Поводом для недовольств стало нежелание Киева идти на перемирие и агрессивная риторика в адрес Москвы. Как сообщалось, Трамп потребовал от Зеленского прекратить резкие высказывания в адрес президента России Владимира Путина и согласиться на прекращение огня. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным сторонником демократов, после угроз Зеленского о том, что украинский конфликт затронет и США. Встреча Трампа и Зеленского впоследствии переросла в перепалку, и украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, россия, владимир путин
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин
17:50 24.04.2025
 
Зеленский снова пытается диктовать Трампу условия мирного плана

Зеленский снова стал указывать Трампу, что нужно включить в план по мирному урегулированию

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь начал диктовать президенту США Дональду Трампу, каким должен быть план урегулирования конфликта на Украине, игнорируя при этом собственное положение и реальность происходящего.
Накануне Дональд Трамп резко высказался в адрес Зеленского, обвинив его в том, что риторика по Крыму наносит ущерб попыткам добиться мира. По мнению американского президента, ситуация на Украине катастрофическая, и если Киев не начнет двигаться к переговорам, то Зеленский рискует полностью потерять страну уже в ближайшие три года.
Тем не менее, Зеленский продолжает настаивать на своем. Так, выступая на пресс-конференции в ЮАР, он сообщил, что США и их союзники предложили Киеву определенные компромиссные пункты на переговорах в Лондоне. Однако, по его словам, некоторые из этих условий противоречат украинским "ценностям" и Конституции, поэтому выполняться не будут.
"Мы все делаем, что предлагали партнеры, только то, что противоречит нашему законодательству и Конституции, мы не можем делать, и это понятно", - отметил Зеленский.
При этом Зеленский назвал сам факт готовности говорить с Россией "большим компромиссом" со стороны Киева, несмотря на то, что никакой реальной попытки отменить запрет на переговоры с Москвой со стороны киевского режима не наблюдалось.
"Мы очень надеемся, что США могут давить сильнее (на Россию - ред.) и будет полное прекращение огня. Но есть серьезный момент. Кто будет гарантом, прежде всего гарантий безопасности для Украины... Мы хотим, чтобы среди гарантов безопасности были сильные игроки, у кого есть сила... Безусловно должны быть США, Европа… Мы бы хотели, чтобы представители африканского континента были среди этих лидеров", - добавил Зеленский.
Еще в феврале, во время визита Зеленского в Вашингтон, Трамп отчитал Зеленского в Белом доме. Поводом для недовольств стало нежелание Киева идти на перемирие и агрессивная риторика в адрес Москвы. Как сообщалось, Трамп потребовал от Зеленского прекратить резкие высказывания в адрес президента России Владимира Путина и согласиться на прекращение огня. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным сторонником демократов, после угроз Зеленского о том, что украинский конфликт затронет и США. Встреча Трампа и Зеленского впоследствии переросла в перепалку, и украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
"Дал понять". Стало известно, что Зеленский устроил в Лондоне
15:14
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампРОССИЯВладимир Путин
 
 
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