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Правительство исполнит поручения Путина по защите животных до января

Правительство исполнит поручения Путина по защите животных до января - 24.04.2025, ПРАЙМ

Правительство исполнит поручения Путина по защите животных до января

Правительство РФ до 9 января 2026 года исполнит поручения президента РФ Владимира Путина по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T20:09+0300

2025-04-24T20:09+0300

2025-04-24T20:14+0300

россия

владимир путин

михаил мишустин

дмитрий григоренко

госдума

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правительство

животные

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ до 9 января 2026 года исполнит поручения президента РФ Владимира Путина по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав граждан при обращении с животными. ответственного обращения с животными, следует из ответа кабмина на обращение Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Госдума в марте на пленарном заседании приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. В обращении депутатов ГД отмечалось неисполнение кабмином поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. "По итогам соответствующих докладов правительства РФ президенту РФ исполнение перечня поручений от 15 мая 2021 г. № Пр-808, указаний президента РФ от 26 апреля 2023 г. № Пр-840 и от 5 ноября 2024 г. № Пр-2301 оставлено на контроле и определены новые сроки исполнения - до 9 января 2026 г. с представлением промежуточной отчетности до 9 июля 2025 г.", - сказано в ответе вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству, организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с бездомными животными отнесена к полномочиям органов власти субъекта РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств регионального бюджета. Кроме того, в кабмине подчеркивают, что действующее правовое регулирование позволяет субъектам РФ самостоятельно с учетом территориальных, экономических, географических и климатических условий решать проблемы обращения с бездомными животными. "Так, в период 2022 - 2023 гг. законодательно расширены полномочия субъектов РФ. Органы государственной власти субъектов РФ получили право устанавливать требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень мероприятий при осуществлении такой деятельности", - указано в документе. Также отмечается, что Минприроды России проводит работу по синхронизации исполнения всех поручений Путина в области обращения с животными в рамках подготовки разработанных Минприроды России законопроектов, кроме того, министерство разработало "дорожную карту" по комплексному исполнению поручений главы государства по вопросам ответственного обращения с животными. "В настоящее время в правительстве РФ находятся на рассмотрении ряд законодательных инициатив депутатов Госдумы, направленных на совершенствование законодательства в сфере ответственного обращения с животными, по которым правительством РФ формируется позиция. Предлагается организовать работу по рассмотрению данных инициатив в период весенней и осенней сессий 2025 года Госдумы с целью комплексного урегулирования рассматриваемых вопросов", - говорится в ответе Григоренко.

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россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий григоренко, госдума, минприроды, дума, правительство, животные