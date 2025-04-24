Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство исполнит поручения Путина по защите животных до января - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250424/zhivotnye-857007105.html
Правительство исполнит поручения Путина по защите животных до января
Правительство исполнит поручения Путина по защите животных до января - 24.04.2025, ПРАЙМ
Правительство исполнит поручения Путина по защите животных до января
Правительство РФ до 9 января 2026 года исполнит поручения президента РФ Владимира Путина по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T20:09+0300
2025-04-24T20:14+0300
россия
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий григоренко
госдума
минприроды
дума
правительство
животные
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/40/840294073_0:75:3073:1803_1920x0_80_0_0_c3c89c616973f8b102c70add0a6d535b.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ до 9 января 2026 года исполнит поручения президента РФ Владимира Путина по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав граждан при обращении с животными. ответственного обращения с животными, следует из ответа кабмина на обращение Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Госдума в марте на пленарном заседании приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. В обращении депутатов ГД отмечалось неисполнение кабмином поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. "По итогам соответствующих докладов правительства РФ президенту РФ исполнение перечня поручений от 15 мая 2021 г. № Пр-808, указаний президента РФ от 26 апреля 2023 г. № Пр-840 и от 5 ноября 2024 г. № Пр-2301 оставлено на контроле и определены новые сроки исполнения - до 9 января 2026 г. с представлением промежуточной отчетности до 9 июля 2025 г.", - сказано в ответе вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству, организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с бездомными животными отнесена к полномочиям органов власти субъекта РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств регионального бюджета. Кроме того, в кабмине подчеркивают, что действующее правовое регулирование позволяет субъектам РФ самостоятельно с учетом территориальных, экономических, географических и климатических условий решать проблемы обращения с бездомными животными. "Так, в период 2022 - 2023 гг. законодательно расширены полномочия субъектов РФ. Органы государственной власти субъектов РФ получили право устанавливать требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень мероприятий при осуществлении такой деятельности", - указано в документе. Также отмечается, что Минприроды России проводит работу по синхронизации исполнения всех поручений Путина в области обращения с животными в рамках подготовки разработанных Минприроды России законопроектов, кроме того, министерство разработало "дорожную карту" по комплексному исполнению поручений главы государства по вопросам ответственного обращения с животными. "В настоящее время в правительстве РФ находятся на рассмотрении ряд законодательных инициатив депутатов Госдумы, направленных на совершенствование законодательства в сфере ответственного обращения с животными, по которым правительством РФ формируется позиция. Предлагается организовать работу по рассмотрению данных инициатив в период весенней и осенней сессий 2025 года Госдумы с целью комплексного урегулирования рассматриваемых вопросов", - говорится в ответе Григоренко.
https://1prime.ru/20250424/valyuta-857003524.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/40/840294073_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_146be3a1f54fd265b82fa1bfd7c5781b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий григоренко, госдума, минприроды, дума, правительство, животные
РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, Госдума, Минприроды, Дума, правительство, животные
20:09 24.04.2025 (обновлено: 20:14 24.04.2025)
 
Правительство исполнит поручения Путина по защите животных до января

Правительство до 9 января 2026 года исполнит поручения Путина по обращению с животными

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка британской породы
Кошка британской породы - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ до 9 января 2026 года исполнит поручения президента РФ Владимира Путина по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав граждан при обращении с животными. ответственного обращения с животными, следует из ответа кабмина на обращение Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдума в марте на пленарном заседании приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. В обращении депутатов ГД отмечалось неисполнение кабмином поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения.
"По итогам соответствующих докладов правительства РФ президенту РФ исполнение перечня поручений от 15 мая 2021 г. № Пр-808, указаний президента РФ от 26 апреля 2023 г. № Пр-840 и от 5 ноября 2024 г. № Пр-2301 оставлено на контроле и определены новые сроки исполнения - до 9 января 2026 г. с представлением промежуточной отчетности до 9 июля 2025 г.", - сказано в ответе вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
В документе отмечается, что согласно действующему законодательству, организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с бездомными животными отнесена к полномочиям органов власти субъекта РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств регионального бюджета. Кроме того, в кабмине подчеркивают, что действующее правовое регулирование позволяет субъектам РФ самостоятельно с учетом территориальных, экономических, географических и климатических условий решать проблемы обращения с бездомными животными.
"Так, в период 2022 - 2023 гг. законодательно расширены полномочия субъектов РФ. Органы государственной власти субъектов РФ получили право устанавливать требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень мероприятий при осуществлении такой деятельности", - указано в документе.
Также отмечается, что Минприроды России проводит работу по синхронизации исполнения всех поручений Путина в области обращения с животными в рамках подготовки разработанных Минприроды России законопроектов, кроме того, министерство разработало "дорожную карту" по комплексному исполнению поручений главы государства по вопросам ответственного обращения с животными.
"В настоящее время в правительстве РФ находятся на рассмотрении ряд законодательных инициатив депутатов Госдумы, направленных на совершенствование законодательства в сфере ответственного обращения с животными, по которым правительством РФ формируется позиция. Предлагается организовать работу по рассмотрению данных инициатив в период весенней и осенней сессий 2025 года Госдумы с целью комплексного урегулирования рассматриваемых вопросов", - говорится в ответе Григоренко.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом
17:33
 
РОССИЯВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий ГригоренкоГосдумаМинприродыДумаправительствоживотные
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала