https://1prime.ru/20250424/zhivotnye-857007105.html
Правительство исполнит поручения Путина по защите животных до января
Правительство исполнит поручения Путина по защите животных до января - 24.04.2025, ПРАЙМ
Правительство исполнит поручения Путина по защите животных до января
Правительство РФ до 9 января 2026 года исполнит поручения президента РФ Владимира Путина по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T20:09+0300
2025-04-24T20:09+0300
2025-04-24T20:14+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ до 9 января 2026 года исполнит поручения президента РФ Владимира Путина по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав граждан при обращении с животными. ответственного обращения с животными, следует из ответа кабмина на обращение Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Госдума в марте на пленарном заседании приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. В обращении депутатов ГД отмечалось неисполнение кабмином поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. "По итогам соответствующих докладов правительства РФ президенту РФ исполнение перечня поручений от 15 мая 2021 г. № Пр-808, указаний президента РФ от 26 апреля 2023 г. № Пр-840 и от 5 ноября 2024 г. № Пр-2301 оставлено на контроле и определены новые сроки исполнения - до 9 января 2026 г. с представлением промежуточной отчетности до 9 июля 2025 г.", - сказано в ответе вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству, организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с бездомными животными отнесена к полномочиям органов власти субъекта РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств регионального бюджета. Кроме того, в кабмине подчеркивают, что действующее правовое регулирование позволяет субъектам РФ самостоятельно с учетом территориальных, экономических, географических и климатических условий решать проблемы обращения с бездомными животными. "Так, в период 2022 - 2023 гг. законодательно расширены полномочия субъектов РФ. Органы государственной власти субъектов РФ получили право устанавливать требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень мероприятий при осуществлении такой деятельности", - указано в документе. Также отмечается, что Минприроды России проводит работу по синхронизации исполнения всех поручений Путина в области обращения с животными в рамках подготовки разработанных Минприроды России законопроектов, кроме того, министерство разработало "дорожную карту" по комплексному исполнению поручений главы государства по вопросам ответственного обращения с животными. "В настоящее время в правительстве РФ находятся на рассмотрении ряд законодательных инициатив депутатов Госдумы, направленных на совершенствование законодательства в сфере ответственного обращения с животными, по которым правительством РФ формируется позиция. Предлагается организовать работу по рассмотрению данных инициатив в период весенней и осенней сессий 2025 года Госдумы с целью комплексного урегулирования рассматриваемых вопросов", - говорится в ответе Григоренко.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий григоренко, госдума, минприроды, дума, правительство, животные
РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, Госдума, Минприроды, Дума, правительство, животные
Правительство исполнит поручения Путина по защите животных до января
Правительство до 9 января 2026 года исполнит поручения Путина по обращению с животными
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ до 9 января 2026 года исполнит поручения президента РФ Владимира Путина по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав граждан при обращении с животными. ответственного обращения с животными, следует из ответа кабмина на обращение Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдума в марте на пленарном заседании приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. В обращении депутатов ГД отмечалось неисполнение кабмином поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения.
"По итогам соответствующих докладов правительства РФ президенту РФ исполнение перечня поручений от 15 мая 2021 г. № Пр-808, указаний президента РФ от 26 апреля 2023 г. № Пр-840 и от 5 ноября 2024 г. № Пр-2301 оставлено на контроле и определены новые сроки исполнения - до 9 января 2026 г. с представлением промежуточной отчетности до 9 июля 2025 г.", - сказано в ответе вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
В документе отмечается, что согласно действующему законодательству, организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с бездомными животными отнесена к полномочиям органов власти субъекта РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств регионального бюджета. Кроме того, в кабмине подчеркивают, что действующее правовое регулирование позволяет субъектам РФ самостоятельно с учетом территориальных, экономических, географических и климатических условий решать проблемы обращения с бездомными животными.
"Так, в период 2022 - 2023 гг. законодательно расширены полномочия субъектов РФ. Органы государственной власти субъектов РФ получили право устанавливать требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень мероприятий при осуществлении такой деятельности", - указано в документе.
Также отмечается, что Минприроды России проводит работу по синхронизации исполнения всех поручений Путина в области обращения с животными в рамках подготовки разработанных Минприроды России законопроектов, кроме того, министерство разработало "дорожную карту" по комплексному исполнению поручений главы государства по вопросам ответственного обращения с животными.
"В настоящее время в правительстве РФ находятся на рассмотрении ряд законодательных инициатив депутатов Госдумы, направленных на совершенствование законодательства в сфере ответственного обращения с животными, по которым правительством РФ формируется позиция. Предлагается организовать работу по рассмотрению данных инициатив в период весенней и осенней сессий 2025 года Госдумы с целью комплексного урегулирования рассматриваемых вопросов", - говорится в ответе Григоренко.
Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом