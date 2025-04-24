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Правительство обсудит проект о контроле за инвестпрограммами в ЖКХ

Правительство обсудит проект о контроле за инвестпрограммами в ЖКХ - 24.04.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит проект о контроле за инвестпрограммами в ЖКХ

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект закона, направленного на улучшение регулирования в области разработки, утверждения и контроля за... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T00:19+0300

2025-04-24T00:19+0300

2025-04-24T00:19+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект закона, направленного на улучшение регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестпрограмм организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части обязательности инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, контроля за их исполнением)", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование системы государственного регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестиционных программ организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

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