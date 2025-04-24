https://1prime.ru/20250424/zhkh-856974747.html
Правительство обсудит проект о контроле за инвестпрограммами в ЖКХ
Правительство обсудит проект о контроле за инвестпрограммами в ЖКХ - 24.04.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит проект о контроле за инвестпрограммами в ЖКХ
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект закона, направленного на улучшение регулирования в области разработки, утверждения и контроля за... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T00:19+0300
2025-04-24T00:19+0300
2025-04-24T00:19+0300
энергетика
экономика
россия
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856974747.jpg?1745443189
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект закона, направленного на улучшение регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестпрограмм организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части обязательности инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, контроля за их исполнением)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование системы государственного регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестиционных программ организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, рф
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
Правительство обсудит проект о контроле за инвестпрограммами в ЖКХ
Правительство обсудит проект о контроле за выполнением инвестпрограмм в ЖКХ
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект закона, направленного на улучшение регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестпрограмм организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части обязательности инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, контроля за их исполнением)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование системы государственного регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестиционных программ организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.