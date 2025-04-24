Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство обсудит проект о контроле за инвестпрограммами в ЖКХ - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250424/zhkh-856974747.html
Правительство обсудит проект о контроле за инвестпрограммами в ЖКХ
Правительство обсудит проект о контроле за инвестпрограммами в ЖКХ - 24.04.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит проект о контроле за инвестпрограммами в ЖКХ
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект закона, направленного на улучшение регулирования в области разработки, утверждения и контроля за... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T00:19+0300
2025-04-24T00:19+0300
энергетика
экономика
россия
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856974747.jpg?1745443189
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект закона, направленного на улучшение регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестпрограмм организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части обязательности инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, контроля за их исполнением)", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование системы государственного регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестиционных программ организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, рф
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
00:19 24.04.2025
 
Правительство обсудит проект о контроле за инвестпрограммами в ЖКХ

Правительство обсудит проект о контроле за выполнением инвестпрограмм в ЖКХ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект закона, направленного на улучшение регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестпрограмм организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части обязательности инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, контроля за их исполнением)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование системы государственного регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестиционных программ организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала