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Правительство подготовило законопроект о модернизации систем ЖКХ
Правительство подготовило законопроект о модернизации систем ЖКХ - 24.04.2025, ПРАЙМ
Правительство подготовило законопроект о модернизации систем ЖКХ
Правительство РФ подготовило законопроект, который направлен на ускорение обновления систем ЖКХ и повышение качества коммунальных услуг, сообщил премьер-министр | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:59+0300
2025-04-24T14:59+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило законопроект, который направлен на ускорение обновления систем ЖКХ и повышение качества коммунальных услуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Подготовлен законопроект, который поможет ускорить обновление систем ЖКХ и повысить качество услуг водоотведения, тепло- и водоснабжения, которые предоставляются частными компаниями. Такие организации будут обязаны разрабатывать инвестиционные программы, включать в них мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры, что повысит исполнительскую дисциплину и в целом обеспечит прозрачность этого сектора, и одновременно усилит контроль за реализацией такого рода проектов", - отметил Мишустин на заседании правительства. Премьер-министр сообщил, что планируется донастроить механизм долгосрочных регуляторных соглашений, заключаемых региональными, местными органами власти и компаниями-поставщиками услуг в сфере ЖКХ. В них будут определены размеры тарифов и обязательства по обновлению инженерных сетей. Кроме того, предлагается закрепить требование об использовании по прямому назначению средств, заложенных в платежах потребителей на ремонт и замену оборудования. Они также могут быть направлены на возврат ресурсов, привлеченных на эти цели из внешних источников. "Важно, чтобы все задачи выполнялись в полном объеме, а показатели надежности и энергетической эффективности реконструированных объектов ЖКХ достигали плановых значений. Для этого будут введены единые правила оценки полученных результатов. Рассчитываем, что такие законодательные изменения станут способствовать повышению качества коммунальных услуг, предоставляемых гражданам", – резюмировал Мишустин.
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технологии, россия, москва, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
Правительство подготовило законопроект о модернизации систем ЖКХ
Мишустин: Кабмин подготовил меры для ускорения ремонта систем ЖКХ в России
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило законопроект, который направлен на ускорение обновления систем ЖКХ и повышение качества коммунальных услуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Подготовлен законопроект, который поможет ускорить обновление систем ЖКХ и повысить качество услуг водоотведения, тепло- и водоснабжения, которые предоставляются частными компаниями. Такие организации будут обязаны разрабатывать инвестиционные программы, включать в них мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры, что повысит исполнительскую дисциплину и в целом обеспечит прозрачность этого сектора, и одновременно усилит контроль за реализацией такого рода проектов", - отметил Мишустин на заседании правительства.
Премьер-министр сообщил, что планируется донастроить механизм долгосрочных регуляторных соглашений, заключаемых региональными, местными органами власти и компаниями-поставщиками услуг в сфере ЖКХ. В них будут определены размеры тарифов и обязательства по обновлению инженерных сетей.
Кроме того, предлагается закрепить требование об использовании по прямому назначению средств, заложенных в платежах потребителей на ремонт и замену оборудования. Они также могут быть направлены на возврат ресурсов, привлеченных на эти цели из внешних источников.
"Важно, чтобы все задачи выполнялись в полном объеме, а показатели надежности и энергетической эффективности реконструированных объектов ЖКХ достигали плановых значений. Для этого будут введены единые правила оценки полученных результатов. Рассчитываем, что такие законодательные изменения станут способствовать повышению качества коммунальных услуг, предоставляемых гражданам", – резюмировал Мишустин.
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