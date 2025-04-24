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Цена на золото вернулась к уверенному росту после снижения два дня подряд
Цена на золото вернулась к уверенному росту после снижения два дня подряд - 24.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото вернулась к уверенному росту после снижения два дня подряд
Стоимость золота в четверг утром растет более чем на 1% после снижения в ходе двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T09:19+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет более чем на 1% после снижения в ходе двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 40,79 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,24% - до 3 334,89 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов среды котировки золота опустились на 2,69%, за вторник цена также несколько снизилась - на 0,17%. Майский фьючерс на серебро по состоянию на 9.09 мск дешевел на 0,59% - до 33,35 доллара за унцию. В среду вечером была опубликована "Бежевая книга"- сводка комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в США. Согласно документу, экономическая активность в стране незначительно изменилась в марте-апреле, при этом в некоторых округах был ухудшен прогноз на фоне неопределенности, связанной с вводимыми президентом Дональдом Трампом импортными пошлинами. Данные по экономическому состоянию страны или решения относительно денежно-кредитной политики ФРС США отражаются на курсе доллара, от которого зависит объем спроса на золото держателей других валют.
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рынки, торги, сша, москва, дональд трамп, comex
Экономика, Рынки, Торги, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Comex
Цена на золото вернулась к уверенному росту после снижения два дня подряд
Золото дорожает более чем на 1% после снижения в ходе двух предыдущих дней
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет более чем на 1% после снижения в ходе двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 40,79 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,24% - до 3 334,89 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов среды котировки золота опустились на 2,69%, за вторник цена также несколько снизилась - на 0,17%.
Майский фьючерс на серебро по состоянию на 9.09 мск дешевел на 0,59% - до 33,35 доллара за унцию.
В среду вечером была опубликована "Бежевая книга"- сводка комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в США. Согласно документу, экономическая активность в стране незначительно изменилась в марте-апреле, при этом в некоторых округах был ухудшен прогноз на фоне неопределенности, связанной с вводимыми президентом Дональдом Трампом импортными пошлинами.
Данные по экономическому состоянию страны или решения относительно денежно-кредитной политики ФРС США отражаются на курсе доллара, от которого зависит объем спроса на золото держателей других валют.
Россия увеличила производство золота на 5,3%