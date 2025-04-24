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Запасы золота в Польше выросли почти в пять раз - 24.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250424/zoloto-856992080.html
Запасы золота в Польше выросли почти в пять раз
Запасы золота в Польше выросли почти в пять раз - 24.04.2025, ПРАЙМ
Запасы золота в Польше выросли почти в пять раз
Запасы золота в Польше выросли с 2016 года почти в 5 раз и достигли 500 тонн, сообщил глава Национального банка республики (НБП) Адам Глапиньский. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T13:03+0300
2025-04-24T13:04+0300
экономика
польша
золото
нацбанк
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ВАРШАВА, 24 апр - ПРАЙМ. Запасы золота в Польше выросли с 2016 года почти в 5 раз и достигли 500 тонн, сообщил глава Национального банка республики (НБП) Адам Глапиньский. "Сегодня Польша располагает более чем 500 тоннами золота, а его доля в резервах превысила 20%", - сообщил Глапиньский. В НБП напомнили, что когда Глапиньский занял пост президента НБП в 2016 году, польский центральный банк владел почти 103 тоннами золота. "Это результат продуманной долгосрочной стратегии, которую мы последовательно реализуем для укрепления финансовой безопасности нашей страны и обеспечения стабильности для будущих поколений", — отметил Глапиньский. Глава НБП подчеркнул, что золото является самым надежным резервным активом, так как этот драгоценный металл свободен от "прямой связи с экономической политикой какой-либо страны, устойчив к кризисам и сохраняет свою реальную стоимость в долгосрочной перспективе". Как отметил Глапиньский, польские валютные резервы, которые в настоящее время превышают 237 миллиардов долларов США, укрепляют статус Польши как безопасного и надежного участника мировой финансовой системы.
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польша, золото, нацбанк
Экономика, ПОЛЬША, золото, Нацбанк
13:03 24.04.2025 (обновлено: 13:04 24.04.2025)
 
Запасы золота в Польше выросли почти в пять раз

Глава Нацбанка Польши Глапиньский: запасы золота выросли почти в пять раз

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© fotolia.com / Scanrail
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ВАРШАВА, 24 апр - ПРАЙМ. Запасы золота в Польше выросли с 2016 года почти в 5 раз и достигли 500 тонн, сообщил глава Национального банка республики (НБП) Адам Глапиньский.
"Сегодня Польша располагает более чем 500 тоннами золота, а его доля в резервах превысила 20%", - сообщил Глапиньский.
В НБП напомнили, что когда Глапиньский занял пост президента НБП в 2016 году, польский центральный банк владел почти 103 тоннами золота.
"Это результат продуманной долгосрочной стратегии, которую мы последовательно реализуем для укрепления финансовой безопасности нашей страны и обеспечения стабильности для будущих поколений", — отметил Глапиньский.
Глава НБП подчеркнул, что золото является самым надежным резервным активом, так как этот драгоценный металл свободен от "прямой связи с экономической политикой какой-либо страны, устойчив к кризисам и сохраняет свою реальную стоимость в долгосрочной перспективе".
Как отметил Глапиньский, польские валютные резервы, которые в настоящее время превышают 237 миллиардов долларов США, укрепляют статус Польши как безопасного и надежного участника мировой финансовой системы.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
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