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Запасы золота в Польше выросли почти в пять раз

Запасы золота в Польше выросли почти в пять раз - 24.04.2025, ПРАЙМ

Запасы золота в Польше выросли почти в пять раз

Запасы золота в Польше выросли с 2016 года почти в 5 раз и достигли 500 тонн, сообщил глава Национального банка республики (НБП) Адам Глапиньский. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T13:03+0300

2025-04-24T13:03+0300

2025-04-24T13:04+0300

экономика

польша

золото

нацбанк

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ВАРШАВА, 24 апр - ПРАЙМ. Запасы золота в Польше выросли с 2016 года почти в 5 раз и достигли 500 тонн, сообщил глава Национального банка республики (НБП) Адам Глапиньский. "Сегодня Польша располагает более чем 500 тоннами золота, а его доля в резервах превысила 20%", - сообщил Глапиньский. В НБП напомнили, что когда Глапиньский занял пост президента НБП в 2016 году, польский центральный банк владел почти 103 тоннами золота. "Это результат продуманной долгосрочной стратегии, которую мы последовательно реализуем для укрепления финансовой безопасности нашей страны и обеспечения стабильности для будущих поколений", — отметил Глапиньский. Глава НБП подчеркнул, что золото является самым надежным резервным активом, так как этот драгоценный металл свободен от "прямой связи с экономической политикой какой-либо страны, устойчив к кризисам и сохраняет свою реальную стоимость в долгосрочной перспективе". Как отметил Глапиньский, польские валютные резервы, которые в настоящее время превышают 237 миллиардов долларов США, укрепляют статус Польши как безопасного и надежного участника мировой финансовой системы.

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польша, золото, нацбанк