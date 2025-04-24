https://1prime.ru/20250424/zoloto-856992080.html
Запасы золота в Польше выросли почти в пять раз
Запасы золота в Польше выросли почти в пять раз - 24.04.2025, ПРАЙМ
Запасы золота в Польше выросли почти в пять раз
Запасы золота в Польше выросли с 2016 года почти в 5 раз и достигли 500 тонн, сообщил глава Национального банка республики (НБП) Адам Глапиньский. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T13:03+0300
2025-04-24T13:03+0300
2025-04-24T13:04+0300
экономика
польша
золото
нацбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
ВАРШАВА, 24 апр - ПРАЙМ. Запасы золота в Польше выросли с 2016 года почти в 5 раз и достигли 500 тонн, сообщил глава Национального банка республики (НБП) Адам Глапиньский. "Сегодня Польша располагает более чем 500 тоннами золота, а его доля в резервах превысила 20%", - сообщил Глапиньский. В НБП напомнили, что когда Глапиньский занял пост президента НБП в 2016 году, польский центральный банк владел почти 103 тоннами золота. "Это результат продуманной долгосрочной стратегии, которую мы последовательно реализуем для укрепления финансовой безопасности нашей страны и обеспечения стабильности для будущих поколений", — отметил Глапиньский. Глава НБП подчеркнул, что золото является самым надежным резервным активом, так как этот драгоценный металл свободен от "прямой связи с экономической политикой какой-либо страны, устойчив к кризисам и сохраняет свою реальную стоимость в долгосрочной перспективе". Как отметил Глапиньский, польские валютные резервы, которые в настоящее время превышают 237 миллиардов долларов США, укрепляют статус Польши как безопасного и надежного участника мировой финансовой системы.
https://1prime.ru/20250424/zoloto-856982873.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, золото, нацбанк
Экономика, ПОЛЬША, золото, Нацбанк
Запасы золота в Польше выросли почти в пять раз
Глава Нацбанка Польши Глапиньский: запасы золота выросли почти в пять раз
ВАРШАВА, 24 апр - ПРАЙМ. Запасы золота в Польше выросли с 2016 года почти в 5 раз и достигли 500 тонн, сообщил глава Национального банка республики (НБП) Адам Глапиньский.
"Сегодня Польша располагает более чем 500 тоннами золота, а его доля в резервах превысила 20%", - сообщил Глапиньский.
В НБП напомнили, что когда Глапиньский занял пост президента НБП в 2016 году, польский центральный банк владел почти 103 тоннами золота.
"Это результат продуманной долгосрочной стратегии, которую мы последовательно реализуем для укрепления финансовой безопасности нашей страны и обеспечения стабильности для будущих поколений", — отметил Глапиньский.
Глава НБП подчеркнул, что золото является самым надежным резервным активом, так как этот драгоценный металл свободен от "прямой связи с экономической политикой какой-либо страны, устойчив к кризисам и сохраняет свою реальную стоимость в долгосрочной перспективе".
Как отметил Глапиньский, польские валютные резервы, которые в настоящее время превышают 237 миллиардов долларов США, укрепляют статус Польши как безопасного и надежного участника мировой финансовой системы.
Цена на золото вернулась к уверенному росту после снижения два дня подряд