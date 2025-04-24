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Золото дорожает в четверг после двух торговых сессий снижения - 24.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250424/zoloto-857004868.html
Золото дорожает в четверг после двух торговых сессий снижения
Золото дорожает в четверг после двух торговых сессий снижения - 24.04.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в четверг после двух торговых сессий снижения
Стоимость золота в четверг вечером растет на 1% после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T18:23+0300
2025-04-24T18:23+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет на 1% после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 37,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,1% - до 3 331,14 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,56% - до 33,36 доллара за унцию. По итогам предыдущих торговых дней стоимость золота опустилась почти на 3%. Трейдеры отыгрывали заявление президента США Дональда Трампа о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая. Однако, как отмечают аналитики, снижение было временным. "Временная передышка из-за Трампа закончилась. Инвесторы, которые ранее не успели купить (золото - ред.) на минимумах ранее в апреле, делают это сегодня", - прокомментировала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva).
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рынки, торги, мировая экономика, comex, золото, цены на золото
Экономика, Рынки, Торги, Мировая экономика, Comex, золото, цены на золото
18:23 24.04.2025
 
Золото дорожает в четверг после двух торговых сессий снижения

Стоимость золота растет на 1% в четверг после двух торговых сессий снижения

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет на 1% после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 37,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,1% - до 3 331,14 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,56% - до 33,36 доллара за унцию.
По итогам предыдущих торговых дней стоимость золота опустилась почти на 3%. Трейдеры отыгрывали заявление президента США Дональда Трампа о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая. Однако, как отмечают аналитики, снижение было временным.
"Временная передышка из-за Трампа закончилась. Инвесторы, которые ранее не успели купить (золото - ред.) на минимумах ранее в апреле, делают это сегодня", - прокомментировала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva).
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
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