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Эксперт объяснил, как работодателям придется меняться ради зумеров

Эксперт объяснил, как работодателям придется меняться ради зумеров - 24.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как работодателям придется меняться ради зумеров

Молодежь из поколения зумеров (родившиеся с середины 1990-х до начала 2010 годов) не желают посвящать жизнь работе и считают ее лишь способом обеспечить свои... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T11:30+0300

2025-04-24T11:30+0300

2025-04-24T11:30+0300

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НОВОСИБИРСК, 24 апр – ПРАЙМ. Молодежь из поколения зумеров (родившиеся с середины 1990-х до начала 2010 годов) не желают посвящать жизнь работе и считают ее лишь способом обеспечить свои потребности. И работодателям придется это принять, считает директор категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилл Пшеничных. По его словам, молодое поколение больше интересует миссия компании и ее ценности. "И второе – они очень не любят работать… Перерабатывать. Они не готовы посвящать всю свою жизнь работе. Они используют работу просто как способ обеспечить все свои развлечения и остальные потребности и так далее, в отличие от более взрослого поколения", - рассказал эксперт журналистам. По его словам, предыдущие поколения чаще склонны считать работу чем-то большим, нежели просто способ существования, однако для зумеров это не соответствует действительности. Однако работодателям все равно придется работать с этим поколением, поскольку примерно через десять лет нынешние зумеры войдут в самый трудоспособный возраст. Как отметил директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов, работодатели все чаще привлекают к работе зумеров и им придется адаптировать режимы и условия работы для того, чтобы удовлетворять потребности этой аудитории.

https://1prime.ru/20250206/putin-854737836.html

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кадры, рынок труда, рынок труда в россии, общество , молодежь