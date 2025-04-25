https://1prime.ru/20250425/aktsii-857038003.html

Российский рынок акций завершил неделю ростом на 4,64%

Российский рынок акций завершил неделю ростом на 4,64% - 25.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил неделю ростом на 4,64%

Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 2,1% и на 4,64% - за истекшую рабочую неделю, превысив 3 000 пунктов по основному индексу,... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T18:59+0300

2025-04-25T18:59+0300

2025-04-25T18:59+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 2,1% и на 4,64% - за истекшую рабочую неделю, превысив 3 000 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных пятничных торгов подскочил на 2,1%, до 3 006,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,21% до 1 221,69 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,34%, до 1 145,73 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 4,64%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,82%, индекс РТС - на 2,72%.

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рынки, индексы, российский рынок акций, мосбиржа