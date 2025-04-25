https://1prime.ru/20250425/analitik-857010415.html

Аналитик оценил снижение спроса на алмазы

Аналитик оценил снижение спроса на алмазы - 25.04.2025, ПРАЙМ

Аналитик оценил снижение спроса на алмазы

Глобальные тенденции, связанные со сменой технологий, изменяют поведенческие стандарты новых поколений молодых людей, меняют и их отношение к роскоши, и даже... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T02:15+0300

2025-04-25T02:15+0300

2025-04-25T02:15+0300

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россия

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глобальные тенденции, связанные со сменой технологий, изменяют поведенческие стандарты новых поколений молодых людей, меняют и их отношение к роскоши, и даже само это понятие, поэтому невысокий спрос на алмазы - это надолго, следует из комментария аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева для РИА Новости. Международная корпорация De Beers - один из самых крупных алмазодобытчиков в мире - сократила добычу алмазов в первом квартале на 11,5% в годовом выражении - до 6,075 миллиона карат. Продажи необработанных камней упали на 3,2% - до 4,715 миллиона карат, выручка от продаж - упала в 1,8 раза, до 520 миллионов долларов. "По моему мнению, глобальные тенденции, связанные со сменой технологий, изменяют поведенческие стандарты новых поколений молодых людей, меняет и их отношение к роскоши, и даже само понятие роскоши ... И если это так – то это надолго", - сказал Калачев, отвечая на вопрос о том, что могут говорить финансовые результаты корпорации о тенденциях на рынке алмазов. По словам эксперта, результаты De Beers свидетельствуют о глубоком кризисе, в котором находится мировой алмазный рынок. Цены на бриллианты до марта обновляли многолетние минимумы, отмечает он. Хотя отдельные представители отрасли говорят о первых признаках намечающегося восстановления рынка, пока его не очень заметно, полагает аналитик. За год стоимость алмазов сократилась примерно на 11,1% - 24 апреля прошлого года индекс равнялся 107,10 доллара за карат. С пикового значения в марте 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал почти на 40%, тогда стоимость алмаза составляла 158,39 доллара. В прошлом году компания De Beers снизила цены на большинство продаваемых товаров на 10-15%, сообщало агентство Блумберг. Это было первое крупное снижение цен с начала 2024 года и исторически большое снижение, отмечалось в материале.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , de beers