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Авиабилеты на Дальний Восток на майские праздники подешевели
Авиабилеты на Дальний Восток на майские праздники подешевели - 25.04.2025, ПРАЙМ
Авиабилеты на Дальний Восток на майские праздники подешевели
Несмотря на высокий спрос, авиабилеты на Дальний Восток на майские праздники подешевели - на величины от 6 до 13% в зависимости от направления по сравнению с... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T07:32+0300
2025-04-25T07:32+0300
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бизнес
дальний восток
москва
южно-сахалинск
авиасейлс
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Несмотря на высокий спрос, авиабилеты на Дальний Восток на майские праздники подешевели - на величины от 6 до 13% в зависимости от направления по сравнению с первой половиной апреля, подсчитали для РИА Новости в сервисе покупки авиабилетов "Авиасейлс".
"Зафиксировано снижение стоимости перелётов на Дальний Восток на период майских праздников, несмотря на традиционно высокий спрос в это время года. Такое снижение цен нетипично для праздничных периодов. Так, перелёты на Дальний Восток на период с 1 по 11 мая выгоднее, чем в аналогичный период в апреле. Средний "чек" на перелёт туда-обратно в Южно-Сахалинск снизился на 13% и составил 19 812 рублей, в Хабаровск билеты подешевели на 9% (21 996 рублей), а во Владивосток — на 6% (24 643 рублей)", - сообщили в сервисе.
При этом общий спрос на перелёты в эти майские праздники вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отметили в "Авиасейлсе".
"Несмотря на рост доли зарубежных направлений (до 42% от общего числа бронирований), большинство туристов (58%) всё же предпочитают путешествия по России", - подчеркнули аналитики.
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бизнес, дальний восток, москва, южно-сахалинск, авиасейлс
Бизнес, Дальний Восток, МОСКВА, Южно-Сахалинск, Авиасейлс
Авиабилеты на Дальний Восток на майские праздники подешевели
"Авиасейлс": авиабилеты на Дальний Восток на майские праздники подешевели
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Несмотря на высокий спрос, авиабилеты на Дальний Восток на майские праздники подешевели - на величины от 6 до 13% в зависимости от направления по сравнению с первой половиной апреля, подсчитали для РИА Новости в сервисе покупки авиабилетов "Авиасейлс".
"Зафиксировано снижение стоимости перелётов на Дальний Восток на период майских праздников, несмотря на традиционно высокий спрос в это время года. Такое снижение цен нетипично для праздничных периодов. Так, перелёты на Дальний Восток на период с 1 по 11 мая выгоднее, чем в аналогичный период в апреле. Средний "чек" на перелёт туда-обратно в Южно-Сахалинск снизился на 13% и составил 19 812 рублей, в Хабаровск билеты подешевели на 9% (21 996 рублей), а во Владивосток — на 6% (24 643 рублей)", - сообщили в сервисе.
При этом общий спрос на перелёты в эти майские праздники вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отметили в "Авиасейлсе".
"Несмотря на рост доли зарубежных направлений (до 42% от общего числа бронирований), большинство туристов (58%) всё же предпочитают путешествия по России", - подчеркнули аналитики.