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Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты
Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты - 25.04.2025, ПРАЙМ
Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты
Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы или поменять дату вылета в связи с... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T00:38+0300
2025-04-25T00:38+0300
бизнес
стамбул
turkish airlines
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СТАМБУЛ, 25 апр - ПРАЙМ. Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы или поменять дату вылета в связи с землетрясением в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи. Лоукостер Pegasus сообщил РИА Новости, что до вечера пятницы пассажиры внутренних рейсов с вылетом из Стамбула или прилетом могут бесплатно поменять дату вылета на рейсы в течение недели или могут обменять билет на билет без определенной даты. В свою очередь в Turkish Airlines и Ajet сообщили, что принимают до 7 мая заявки от пассажиров рейсов, вылетавших или приземлявшихся в Стамбуле. Авиакомпании обещают вернуть деньги и за не использованные билеты. Ранее компании установили на сутки потолок цен на внутренние рейсы в размере 1750 лир (46 долларов).
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бизнес, стамбул, turkish airlines
Бизнес, Стамбул, Turkish Airlines
00:38 25.04.2025
 
Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты

Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы

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СТАМБУЛ, 25 апр - ПРАЙМ. Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы или поменять дату вылета в связи с землетрясением в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи.
Лоукостер Pegasus сообщил РИА Новости, что до вечера пятницы пассажиры внутренних рейсов с вылетом из Стамбула или прилетом могут бесплатно поменять дату вылета на рейсы в течение недели или могут обменять билет на билет без определенной даты.
В свою очередь в Turkish Airlines и Ajet сообщили, что принимают до 7 мая заявки от пассажиров рейсов, вылетавших или приземлявшихся в Стамбуле. Авиакомпании обещают вернуть деньги и за не использованные билеты.
Ранее компании установили на сутки потолок цен на внутренние рейсы в размере 1750 лир (46 долларов).
 
БизнесСтамбулTurkish Airlines
 
 
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