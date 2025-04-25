https://1prime.ru/20250425/avto-857029538.html

Эксперты рассказали, между какими автомобилями выбирают россияне

Эксперты рассказали, между какими автомобилями выбирают россияне - 25.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, между какими автомобилями выбирают россияне

Эксперты Авито Авто проанализировали кросс-интерес пользователей платформы и узнали, какие модели рассматривают покупатели новых автомобилей в качестве... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T15:08+0300

2025-04-25T15:08+0300

2025-04-25T15:08+0300

эксклюзив

авито

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали кросс-интерес пользователей платформы и узнали, какие модели рассматривают покупатели новых автомобилей в качестве альтернативы своему изначальному выбору. Исследование показало, что потребители, планирующие приобрести новые модели, готовы рассмотреть и предложения с пробегом.Покупатели новых LADА Vesta и "Москвич 3"(ценовой диапазон до 2 млн рублей) проявляют значительный интерес к другим отечественным моделям. Почти треть потенциальных покупателей рассматривает новую LADA Granta (32,4%), а каждый седьмой изучает LADA Vesta Cross (13,9%) – вероятно, как альтернативу "Москвичу 3" с повышенной проходимостью. Заметную долю внимания привлекают новые Chery Tiggo 4 Pro (13,4%) и две другие модели LADA: Largus и Niva Legend (по 5,3%).На вторичном рынке эта аудитория уделяет внимание преимущественно иномаркам: Hyundai Solaris (6%), Kia Rio (5,3%), Toyota Camry (4,6%), LADA Vesta Cross (4,4%) и Volkswagen Polo (2,7%).Те, кто рассматривает приобретение новых HAVAL Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max (это ценовой диапазон 2,5-3 млн рублей), параллельно интересуются другими новыми "китайцами": HAVAL H3 (11,6%), Changan UNI-S (9,9%), Changan CS35 Plus (9%), Jetour Dashing (8,3%) и HAVAL F7 (6,2%).На вторичном рынке для этой аудитории безоговорочным фаворитом становится Toyota Camry, привлекая внимание каждого десятого пользователя (10,2%). Заметный интерес вызывают также Toyota RAV4 (4,1%), Chery Tiggo 8 Pro Max (3,1%), Volkswagen Tiguan (3,1%) и Toyota Land Cruiser Prado (2,8%)."Сегодня потенциальные покупатели новых автомобилей нередко ищут альтернативы среди машин с пробегом. Рынок новых авто привлекает внимание современными технологиями, наличием гарантии и другими аспектами. Вторичный рынок привлекателен широким ассортиментом хорошо знакомых моделей, возможностью выбора авто разных классов – от бюджетного до премиального – в одном ценовом сегменте. Тем, кто пока не определился с выбором, рекомендуем обратить внимание на каталог предложений в сервисе Селект, где собраны как новые автомобили, так и машины с пробегом от проверенных продавцов. Теперь найти подходящий вариант стало проще: можно сообщить свои предпочтения и бюджет, а персональный менеджер подберет несколько подходящих вариантов. Такой подход экономит время и силы и помогает найти действительно выгодное предложение", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.

https://1prime.ru/20250424/avto-857003240.html

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эксклюзив, авито