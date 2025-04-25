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В России выросли продажи электромобилей с пробегом

В России выросли продажи электромобилей с пробегом - 25.04.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи электромобилей с пробегом

Продажи электромобилей с пробегом по итогам января-марта 2025 года выросли на 16% и составили 2,5 тысячи машин, при этом в марте рынок снизился на 18%, сообщило | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T16:19+0300

2025-04-25T16:19+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Продажи электромобилей с пробегом по итогам января-марта 2025 года выросли на 16% и составили 2,5 тысячи машин, при этом в марте рынок снизился на 18%, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В марте рынок б/у электрокаров, по данным агентства "Автостат", снизился на 18% - до 845 единиц. При этом эксперты агентства отмечают, что в первом квартале 2025 года динамика рынка пока положительная. Так, в январе – марте россияне приобрели 2,5 тысячи подержанных электромобилей, что на 16% больше, чем за три месяца 2024-го", - говорится в сообщении. Отмечается, что до марта данный сегмент демонстрировал рост пять месяцев подряд (с октября 2024 года). Более трети продаж (34,5%) в первом квартале пришлось на японскую марку Nissan (872 машины). Следом идут китайский Zeekr и американская Tesla (401 и 331 авто соответственно). Также в пятерку вошли российский Evolute (113) и немецкий Volkswagen (107). "Среди моделей звание самого популярного электрокара с пробегом в нашей стране уверенно сохраняет Nissan Leaf, который по итогам трех месяцев разошелся тиражом в 854 экземпляра. Порог в 100 купленных б/у электромобилей преодолели еще Zeekr 001 (277 штук) и Tesla Model 3 (161 штука)", - уточнили в аналитическои агентстве. Кроме них в топ-5 попали Evolute i-PRO (82 штуки) и Porsche Taycan (78 штук).

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бизнес, москва, nissan, tesla, volkswagen