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Fun Sun запустил продажу туров на новый пляжный курорт в Азербайджане

Fun Sun запустил продажу туров на новый пляжный курорт в Азербайджане - 25.04.2025, ПРАЙМ

Fun Sun запустил продажу туров на новый пляжный курорт в Азербайджане

Туроператор России Fun&Sun запустил продажу туров на новый пляжный курорт в Баку (Азербайджан) - Sea Breeze, компания намерена предложить россиянам привычный... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T12:16+0300

2025-04-25T12:16+0300

2025-04-25T12:16+0300

туризм

россия

азербайджан

fun&sun

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Туроператор России Fun&Sun запустил продажу туров на новый пляжный курорт в Баку (Азербайджан) - Sea Breeze, компания намерена предложить россиянам привычный пакет услуг, как в Турции или Египте, рассказал журналистам гендиректор туроператора Владимир Рубцов. Основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов и председатель Совета директоров Fun&Sun Тарас Демура в рамках мероприятия подписали меморандум о сотрудничестве. "В продажу уже запущены пакетные туры на этот курорт. Мы видим, что инфраструктура активно развивается, увеличивается номерной фонд. Сейчас для аренды жилья и апартаментов доступно более 15 комплексов, а также частные виллы. В перспективе 2-5 лет количество комплексов возрастет в два раза и появятся сетевые отели", - рассказал Владимир Рубцов. "Это классический турпакет, который пользуется спросом у туристов в Анталье или том же Египте, только это в Азербайджане. Мы предлагаем стандартный туроператорский сервис: там будут наши трансфермены, будут наши гиды. Плюс договорились с банком ВТБ: он разместит платежные инструменты на курорте и туристы смогут расплачиваться картой "Мир", - добавил гендиректор туроператора. Полетная программа на новый курорт Азербайджана из России стартует с 1 июля и продлится до 14 сентября. Она будет осуществляться на рейсах авиакомпании Azal. В турпакет включены: перелет, проживание, питание, трансферы, туристическая страховка. Стоимость туров начинается от 93 тысяч рублей за человека на неделю. "Направление для туристов новое, но, думаю, интерес будет достаточно большой. Бронирования идут уже активно, в основном со стороны семейных туристов из Москвы. На сегодняшний день реализовано порядка 7% от общего количества туров на курорт", - сообщил гендиректор туроператора. В пресс-службе туроператора уточнили, что в 2024 году по Азербайджану зафиксировали трехкратный рост к 2023 году. "В этом году рост будет выше в 15-20 раз год к году", - заявили в компании.

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азербайджан

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туризм, россия, азербайджан, fun&sun