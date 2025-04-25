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В Балашихе во дворе жилого дома взорвалась машина
В Балашихе во дворе жилого дома взорвалась машина - 25.04.2025, ПРАЙМ
В Балашихе во дворе жилого дома взорвалась машина
Машина взорвалась во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе, предварительно, один человек пострадал. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T11:41+0300
2025-04-25T11:41+0300
2025-04-25T11:41+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Машина взорвалась во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе, предварительно, один человек пострадал. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. "Произошел взрыв легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова. Предварительно, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего.
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Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Балашиха
В Балашихе во дворе жилого дома взорвалась машина
Автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Балашихе, один человек пострадал
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Машина взорвалась во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе, предварительно, один человек пострадал. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
"Произошел взрыв легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова. Предварительно, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего.
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале