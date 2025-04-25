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Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% в четвертый раз подряд

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% в четвертый раз подряд - 25.04.2025, ПРАЙМ

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% в четвертый раз подряд

Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых в четвертый раз подряд, единогласно считают опрошенные РИА Новости аналитики. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T00:20+0300

2025-04-25T00:20+0300

2025-04-25T00:20+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых в четвертый раз подряд, единогласно считают опрошенные РИА Новости аналитики. При этом мнения экспертов о том, когда начнется снижение ключевой ставки, разделились: некоторые уверены, что снижение начнется уже в июне, другие считают, что это произойдет не раньше сентября. Вопрос об уровне ставки на конец 2025 года уже оказался не таким спорным: большинство аналитиков заявили, что ставка в декабре будет составлять 17-19%, но есть мнение что она может опуститься и до 16%. ДИНАМИКА СТАВКИ Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пунктов, до рекордных 21% годовых. При этом в декабре и в феврале Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, но изменил сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Как пояснял заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора. Инфляция в России в годовом выражении на 21 апреля, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 10,35% в годовом выражении с 10,38% неделей ранее. Согласно февральскому прогнозу ЦБ инфляция в России по итогам 2025 года составит 7-8%. В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогам прошлого года на уровне 7,3%, ЦБ - в коридоре 8-8,5%. ПРОГНОЗЫ Все опрошенные аналитики ожидают сохранения ключевой ставки в пятницу на уровне 21% годовых. "Основные мотивы для паузы на месте: охлаждение экономики заметно, крепкий рубль давит вниз на инфляцию, но высокие инфляционные ожидания не дают пространство для мягкости", - указал главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Аналитик считает, что есть небольшая вероятность смягчения сигнала. Также по его мнению, снижение ключевой ставки возможно не раньше сентября, а если охлаждение пойдет в "режиме морозилки" - в июле. "Мы ждем в конце года 19%, при более быстром охлаждении и спаде инфляции - возможны 17%", - заключил он. По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, сохранение ставки на текущем уровне 21% станет единственным вариантом у регулятора на заседании, а основная дискуссия может развернуться вокруг сигнала - умеренно-жесткий или нейтральный. "Складывавшиеся в первом квартале 2025 года условия позволяют надеяться на переход к снижению ключевой ставки с июня-июля и ее траекторию ближе к нижней границе базового прогноза ЦБ с выходом к 16% к концу года. Однако сейчас, с учетом возросших рисков со стороны мировой экономики из-за тарифных войн, ситуация со сроками начала снижения ключевой ставки выглядит менее определенной", - отметила она. Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов также уверен, что на ближайшем заседании наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на неизменном уровне, хотя обсуждаться теоретически могут как снижение, так и повышение. "В таких условиях, и с учетом заметного замедления кредитования, ставка может начать снижаться летом. Снижение ставки как реальная альтернатива выглядит вероятнее ее повышения, так как эффекты предыдущих повышений наконец стали явны – мы видим существенное замедление роста кредитования и охлаждение отдельных сегментов рынка труда", - добавил эксперт. Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров ожидает, что снижение ставки ЦБ будет предметно рассматривать на июньском заседании. "Шаг снижения будет зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий, кредита, обменного курса и заработных плат за апрель-май. Мы консервативно подняли прогноз по ставке до 17,5% на конец года", - отметил аналитик. "Мы оцениваем ключевую ставку на конец 2025 года на уровне 18%-20% ближе к середине диапазона и не видим существенных аргументов для снижения ставки до заседания совета директоров Банка России, назначенного на сентябрь 2025 года", - полагают в свою очередь в НРА.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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