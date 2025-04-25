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Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли - 25.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли
Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли - 25.04.2025, ПРАЙМ
Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли
Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении динамики мировой торговли, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T07:05+0300
2025-04-25T07:05+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
алексей оверчук
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении динамики мировой торговли, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Заявление Оверчука было распространено на заседании комитета по развитию Международного валютного фонда и Всемирного банка. В нем зампред правительства РФ приветствовал усилия Всемирного банка по переосмыслению модели взаимодействий, которые углубляют понимание специфики конкретных стран и регионов. "В данном контексте Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении мировой торговли. Приоритетная поддержка развивающихся рынков и экономик (EMDEs) за счет инвестиций в упрощение торговых процедур, развитие трансграничной инфраструктуры и укрепление институционального потенциала может способствовать более инклюзивному и устойчивому росту", - говорится в заявлении.
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россия, мировая экономика, рф, алексей оверчук, всемирный банк
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Алексей Оверчук, Всемирный банк
07:05 25.04.2025
 
Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли

Оверчук: Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении мировой торговли

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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении динамики мировой торговли, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
Заявление Оверчука было распространено на заседании комитета по развитию Международного валютного фонда и Всемирного банка. В нем зампред правительства РФ приветствовал усилия Всемирного банка по переосмыслению модели взаимодействий, которые углубляют понимание специфики конкретных стран и регионов.
"В данном контексте Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении мировой торговли. Приоритетная поддержка развивающихся рынков и экономик (EMDEs) за счет инвестиций в упрощение торговых процедур, развитие трансграничной инфраструктуры и укрепление институционального потенциала может способствовать более инклюзивному и устойчивому росту", - говорится в заявлении.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФАлексей ОверчукВсемирный банк
 
 
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