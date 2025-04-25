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ЦБ отметил снижение количества поддельных банкнот в России на 27%

ЦБ отметил снижение количества поддельных банкнот в России на 27% - 25.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение количества поддельных банкнот в России на 27%

Количество поддельных банкнот в первом квартале 2025 года в банковской системе России снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%, до 1... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T18:07+0300

2025-04-25T18:07+0300

2025-04-25T18:07+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Количество поддельных банкнот в первом квартале 2025 года в банковской системе России снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%, до 1 665 штук, следует из данных регулятора. "В первом квартале 2025 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 1 665 поддельных денежных знаков Банка России", - сказано в сообщении. В том числе, по данным ЦБ, обнаружено 1 039 поддельных пятитысячных банкнот, 476 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 59 поддельных банкнот номиналом 2 000 рублей. "Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 200 рублей. При этом было выявлено 32 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 10 поддельных монет номиналом 5 рублей", - отмечает ЦБ. Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе, подчеркнул регулятор. Также указывается, что в первом квартале 2025 года была выявлена 1361 поддельная банкнота иностранных государств. "Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (1 341). Поддельных банкнот евро обнаружено 15. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани и узбекский сум, отметили в ЦБ. Годом ранее регулятор сообщал, что первом квартале 2024 года в банковской системе РФ было обнаружено 2 286 поддельных денежных знаков Банка России.

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финансы, банки, россия, банк россии, банкноты