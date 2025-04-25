https://1prime.ru/20250425/birzhi-857012996.html

Биржи АТР растут вслед за оптимизмом Уолл-стрит

Биржи АТР растут вслед за оптимизмом Уолл-стрит - 25.04.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР растут вслед за оптимизмом Уолл-стрит

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются в плюсе вслед за оптимизмом на Уолл-стрит, свидетельствуют данные бирж | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T07:48+0300

2025-04-25T07:48+0300

2025-04-25T07:48+0300

рынки

торги

австралия

сша

азия

shenzhen composite

hang seng index

kospi

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857012996.jpg?1745556491

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются в плюсе вслед за оптимизмом на Уолл-стрит, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика, в то время как торги в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,15%, до 3 302,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,84%, до 1 925,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,45%, до 22 227 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,14%, до 2 551,07 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,07%, до 35 763,5 пункта. В пятницу в Австралии торги закрыты в связи с выходным днем. По итогам четверга австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%, до 7 968,2 пункта. Азиатские инвесторы оценивают закрытие торгов предыдущего дня на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, вырос на 2,74%, а индексы Dow Jones и S&P 500 показали рост на 1,23% и 2,03% соответственно. "Инвесторы в Азии чувствуют себя несколько бодрее, принимая во внимание восстановление на рынках США. В конце недели есть надежда, что напряженность в торговле может начать ослабевать, а прогнозы по заключению сделок улучшатся", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста по Азии HSBC Holdings Plc в Гонконге Фредерика Нойманна (Frederic Neumann).

австралия

сша

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, австралия, сша, азия, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite