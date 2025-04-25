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Биржи АТР растут вслед за оптимизмом Уолл-стрит - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Биржи АТР растут вслед за оптимизмом Уолл-стрит
Биржи АТР растут вслед за оптимизмом Уолл-стрит - 25.04.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР растут вслед за оптимизмом Уолл-стрит
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются в плюсе вслед за оптимизмом на Уолл-стрит, свидетельствуют данные бирж | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T07:48+0300
2025-04-25T07:48+0300
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shenzhen composite
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nasdaq composite
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются в плюсе вслед за оптимизмом на Уолл-стрит, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика, в то время как торги в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,15%, до 3 302,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,84%, до 1 925,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,45%, до 22 227 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,14%, до 2 551,07 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,07%, до 35 763,5 пункта. В пятницу в Австралии торги закрыты в связи с выходным днем. По итогам четверга австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%, до 7 968,2 пункта. Азиатские инвесторы оценивают закрытие торгов предыдущего дня на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, вырос на 2,74%, а индексы Dow Jones и S&P 500 показали рост на 1,23% и 2,03% соответственно. "Инвесторы в Азии чувствуют себя несколько бодрее, принимая во внимание восстановление на рынках США. В конце недели есть надежда, что напряженность в торговле может начать ослабевать, а прогнозы по заключению сделок улучшатся", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста по Азии HSBC Holdings Plc в Гонконге Фредерика Нойманна (Frederic Neumann).
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192
40
192
40
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4.7
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40
192
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рынки, торги, австралия, сша, азия, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Рынки, Торги, АВСТРАЛИЯ, США, АЗИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
07:48 25.04.2025
 
Биржи АТР растут вслед за оптимизмом Уолл-стрит

Биржи АТР открылись в плюсе вслед за оптимизмом на Уолл-стрит

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются в плюсе вслед за оптимизмом на Уолл-стрит, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика, в то время как торги в Австралии закрыты в связи с выходным днем.
По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,15%, до 3 302,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,84%, до 1 925,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,45%, до 22 227 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,14%, до 2 551,07 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,07%, до 35 763,5 пункта.
В пятницу в Австралии торги закрыты в связи с выходным днем. По итогам четверга австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%, до 7 968,2 пункта.
Азиатские инвесторы оценивают закрытие торгов предыдущего дня на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, вырос на 2,74%, а индексы Dow Jones и S&P 500 показали рост на 1,23% и 2,03% соответственно.
"Инвесторы в Азии чувствуют себя несколько бодрее, принимая во внимание восстановление на рынках США. В конце недели есть надежда, что напряженность в торговле может начать ослабевать, а прогнозы по заключению сделок улучшатся", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста по Азии HSBC Holdings Plc в Гонконге Фредерика Нойманна (Frederic Neumann).
 
РынкиТоргиАВСТРАЛИЯСШААЗИЯShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPINasdaq Composite
 
 
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