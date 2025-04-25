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Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли

Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли - 25.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне торговых ожиданий и динамики из США,... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:03+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне торговых ожиданий и динамики из США, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,07%, до 3 295,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – поднялся на 0,31%, до 1 915,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,32%, до 21 980,74 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,95%, до 2 546,3 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,9%, до 35 705,74 пункта. В пятницу в Австралии торги закрыты в связи с выходным днем. По итогам четверга австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%, до 7 968,2 пункта. Ранее в пятницу агентство Блумберг написало со ссылкой на источники, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125%-ных пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан. Поддержала торги и склонность трейдеров к риску. В четверг американские рынки выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 2,74%.

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