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Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли - 25.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/birzhi-857023078.html
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли - 25.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне торговых ожиданий и динамики из США,... | 25.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне торговых ожиданий и динамики из США, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,07%, до 3 295,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – поднялся на 0,31%, до 1 915,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,32%, до 21 980,74 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,95%, до 2 546,3 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,9%, до 35 705,74 пункта. В пятницу в Австралии торги закрыты в связи с выходным днем. По итогам четверга австралийский S&amp;P/ASX 200 вырос на 0,6%, до 7 968,2 пункта. Ранее в пятницу агентство Блумберг написало со ссылкой на источники, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125%-ных пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан. Поддержала торги и склонность трейдеров к риску. В четверг американские рынки выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 2,74%.
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рынки, торги, индексы, сша, москва, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, США, МОСКВА, Азиатско-Тихоокеанский регион
13:03 25.04.2025
 
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном выросли

Биржи АТР в пятницу преимущественно выросли на ожиданиях из США

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Галина Бутова
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне торговых ожиданий и динамики из США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,07%, до 3 295,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – поднялся на 0,31%, до 1 915,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,32%, до 21 980,74 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,95%, до 2 546,3 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,9%, до 35 705,74 пункта.
В пятницу в Австралии торги закрыты в связи с выходным днем. По итогам четверга австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%, до 7 968,2 пункта.
Ранее в пятницу агентство Блумберг написало со ссылкой на источники, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125%-ных пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан.
Поддержала торги и склонность трейдеров к риску. В четверг американские рынки выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 2,74%.
График - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Российский рынок акций умеренно растет перед заседанием ЦБ
11:52
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыСШАМОСКВААзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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