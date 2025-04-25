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Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов впервые с 24 февраля

Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов впервые с 24 февраля - 25.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов впервые с 24 февраля

Стоимость биткоина растет на 2,5% в пятницу, впервые с конца февраля превысив отметку в 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T17:24+0300

2025-04-25T17:24+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 2,5% в пятницу, впервые с конца февраля превысив отметку в 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.15 мск дорожал на 2,5% за сутки - до 95 146,38 доллара. Значение поднялось выше 95 тысяч долларов впервые с 24 февраля. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,5% - в среднем до 95 194,63 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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биткоин, финансы, binance, рынок криптовалюты