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Чекунков и Цыденов дали старт строительству жилого квартала в Улан-Удэ

Чекунков и Цыденов дали старт строительству жилого квартала в Улан-Удэ - 25.04.2025, ПРАЙМ

Чекунков и Цыденов дали старт строительству жилого квартала в Улан-Удэ

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Бурятии Алексей Цыденов дали старт строительству жилого квартала "Улаан Хото" в рамках... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T07:02+0300

2025-04-25T07:02+0300

2025-04-25T07:02+0300

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УЛАН-УДЭ, 25 апр - ПРАЙМ. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Бурятии Алексей Цыденов дали старт строительству жилого квартала "Улаан Хото" в рамках реализации мастер-плана развития Улан-Удэ. В пятницу в Улан-Удэ с рабочим визитом находится министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Ранним утром вместе с главой Бурятии они возложили цветы к мемориалу Победы. "Сегодня поистине историческое событие для нашей республики и Улан-Удэ! Вместе с министром по развитию Дальнего Востока Алексеем Олеговичем Чекунковым в самом сердце нового района Улан-Удэ мы заложили капсулу времени, дав старт строительству нового жилого квартала "Улаан Хото", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что это начало новой главы в истории столицы Бурятии, так как она станет ядром комплексного обновления центральной части Улан-Удэ, объединяя современные архитектурные решения с уважением к бурятскому культурному наследию. Новый жилой квартал составит почти 200 тысяч квадратных метров жилой застройки, из которых более 12 тысяч займут пространства для бизнеса. Старые исторические дома, являющиеся объектами культурного наследия, будут реставрированы и вписаны в общий архитектурный облик. "Особое внимание уделено социально значимым объектам. Здесь появятся: здание Театра "Байкал", Национальный музей, межвузовский кампус международного уровня, школа, два детских сада, поликлиника, современные общественные пространства", - добавил Цыденов, отметив, что "Улаан Хото" - это важнейшая часть мастер-плана развития Улан-Удэ, подержанного президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2023 года.

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бизнес, россия, улан-удэ, дальний восток, бурятия, алексей цыденов, алексей чекунков, владимир путин