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Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО" - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО"
Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО" - 25.04.2025, ПРАЙМ
Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО"
Депутаты Магаданской областной думы приняли региональный закон "О медали "За содействие специальной военной операции", медаль будут вручать волонтерам и... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T04:21+0300
2025-04-25T04:21+0300
общество
экономика
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МАГАДАН, 25 апр - ПРАЙМ. Депутаты Магаданской областной думы приняли региональный закон "О медали "За содействие специальной военной операции", медаль будут вручать волонтерам и благотворителям, сообщает пресс-служба облдумы. "Законопроект разработан в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, оказывающих помощь и содействие проведению специальной военной операции. На награждение медалью смогут претендовать граждане, осуществляющие волонтерскую и благотворительную деятельность, оказывающие гуманитарную помощь и поддержку, в том числе, семьям участников и ветеранов СВО, а также те, кто участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении. Уточняется, что ходатайствовать о награждении медалью смогут представители власти, трудовые коллективы, общественные организации и объединения.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
общество
Общество , Экономика
04:21 25.04.2025
 
Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО"

Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО"

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МАГАДАН, 25 апр - ПРАЙМ. Депутаты Магаданской областной думы приняли региональный закон "О медали "За содействие специальной военной операции", медаль будут вручать волонтерам и благотворителям, сообщает пресс-служба облдумы.
"Законопроект разработан в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, оказывающих помощь и содействие проведению специальной военной операции. На награждение медалью смогут претендовать граждане, осуществляющие волонтерскую и благотворительную деятельность, оказывающие гуманитарную помощь и поддержку, в том числе, семьям участников и ветеранов СВО, а также те, кто участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ходатайствовать о награждении медалью смогут представители власти, трудовые коллективы, общественные организации и объединения.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
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