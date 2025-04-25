https://1prime.ru/20250425/deputaty-857011036.html
Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО"
Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО" - 25.04.2025, ПРАЙМ
Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО"
Депутаты Магаданской областной думы приняли региональный закон "О медали "За содействие специальной военной операции", медаль будут вручать волонтерам и... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T04:21+0300
2025-04-25T04:21+0300
2025-04-25T04:21+0300
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МАГАДАН, 25 апр - ПРАЙМ. Депутаты Магаданской областной думы приняли региональный закон "О медали "За содействие специальной военной операции", медаль будут вручать волонтерам и благотворителям, сообщает пресс-служба облдумы.
"Законопроект разработан в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, оказывающих помощь и содействие проведению специальной военной операции. На награждение медалью смогут претендовать граждане, осуществляющие волонтерскую и благотворительную деятельность, оказывающие гуманитарную помощь и поддержку, в том числе, семьям участников и ветеранов СВО, а также те, кто участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ходатайствовать о награждении медалью смогут представители власти, трудовые коллективы, общественные организации и объединения.
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общество
Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО"
Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО"
МАГАДАН, 25 апр - ПРАЙМ. Депутаты Магаданской областной думы приняли региональный закон "О медали "За содействие специальной военной операции", медаль будут вручать волонтерам и благотворителям, сообщает пресс-служба облдумы.
"Законопроект разработан в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, оказывающих помощь и содействие проведению специальной военной операции. На награждение медалью смогут претендовать граждане, осуществляющие волонтерскую и благотворительную деятельность, оказывающие гуманитарную помощь и поддержку, в том числе, семьям участников и ветеранов СВО, а также те, кто участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ходатайствовать о награждении медалью смогут представители власти, трудовые коллективы, общественные организации и объединения.