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Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО"

Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО" - 25.04.2025, ПРАЙМ

Магаданские депутаты приняли закон о медали "За содействие СВО"

Депутаты Магаданской областной думы приняли региональный закон "О медали "За содействие специальной военной операции", медаль будут вручать волонтерам и... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T04:21+0300

2025-04-25T04:21+0300

2025-04-25T04:21+0300

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МАГАДАН, 25 апр - ПРАЙМ. Депутаты Магаданской областной думы приняли региональный закон "О медали "За содействие специальной военной операции", медаль будут вручать волонтерам и благотворителям, сообщает пресс-служба облдумы. "Законопроект разработан в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, оказывающих помощь и содействие проведению специальной военной операции. На награждение медалью смогут претендовать граждане, осуществляющие волонтерскую и благотворительную деятельность, оказывающие гуманитарную помощь и поддержку, в том числе, семьям участников и ветеранов СВО, а также те, кто участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении. Уточняется, что ходатайствовать о награждении медалью смогут представители власти, трудовые коллективы, общественные организации и объединения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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