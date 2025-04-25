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ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий - 25.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, также ожидает... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:41+0300
2025-04-25T13:41+0300
2025-04-25T13:41+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, также ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении. Отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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финансы, банки, москва
Банк России, Финансы, Банки, МОСКВА
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий
ЦБ будет поддерживать жесткость ДКУ для возвращения инфляции к цели
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, также ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении.
Отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35%