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ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий

ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий - 25.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, также ожидает... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:41+0300

2025-04-25T13:41+0300

2025-04-25T13:41+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, также ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении. Отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

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