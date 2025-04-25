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Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 25.04.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара к другим мировым валютам увеличивается в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T08:53+0300
2025-04-25T08:53+0300
2025-04-25T08:53+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам увеличивается в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,48%, до 99,77 пункта. Курс евро к доллару сокращался до 1,1336 доллара с 1,1389 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 143,73 иены с уровня прошлого закрытия 142,66 иены за доллар. Мировые инвесторы следят за появлением возможных сигналов относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, так как решения регулятора по величине учетной ставки отражаются на курсе доллара. Следующее заседание ФРС США состоится в начале мая. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (93,2%) прогнозируют сохранение ставки на уровне 4,25-4,5%, остальные опрошенные предполагают ее снижение до 4-4,25%.
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рынки, торги, сша
Экономика, Рынки, Торги, США
Доллар дорожает к мировым валютам
Курс доллара к мировым валютам растет на 0,48%
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам увеличивается в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,48%, до 99,77 пункта. Курс евро к доллару сокращался до 1,1336 доллара с 1,1389 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 143,73 иены с уровня прошлого закрытия 142,66 иены за доллар.
Мировые инвесторы следят за появлением возможных сигналов относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, так как решения регулятора по величине учетной ставки отражаются на курсе доллара.
Следующее заседание ФРС США состоится в начале мая. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (93,2%) прогнозируют сохранение ставки на уровне 4,25-4,5%, остальные опрошенные предполагают ее снижение до 4-4,25%.
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