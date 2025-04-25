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Курс доллара замедлил рост к евро после выхода макростатистики в США - 25.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/dollar-857036213.html
Курс доллара замедлил рост к евро после выхода макростатистики в США
Курс доллара замедлил рост к евро после выхода макростатистики в США - 25.04.2025, ПРАЙМ
Курс доллара замедлил рост к евро после выхода макростатистики в США
Стоимость доллара по отношению к евро замедлила рост в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T17:44+0300
2025-04-25T17:44+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро замедлила рост в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.38 мск курс евро к доллару снижается до 1,1373 доллара с 1,1389 доллара за евро, до выхода статистики евро дешевел до 1,1354 доллара. Курс доллара к иене в то же время растёт до 143,8 иены с уровня прошлого закрытия 142,66 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,26%, до 99,55 пункта. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в апреле снизился до 52,2 пункта с 57 пунктов месяцем ранее. Предварительные данные показали значение на уровне 50,8 пункта. С понедельника американская валюта подорожала к евро примерно на 0,4%, это может стать первым недельным ростом после четырех недель снижения. По отношению к иене доллар также готовится завершить неделю в плюсе - на 1,1%. Кроме того, индекс доллара с понедельника увеличился на 0,3%.
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доллар, евро, курсы валют, рынки, сша
Экономика, доллар, евро, Курсы валют, Рынки, США
17:44 25.04.2025
 
Курс доллара замедлил рост к евро после выхода макростатистики в США

Стоимость доллара к евро замедлила рост после публикации американской макростатистики

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро замедлила рост в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.38 мск курс евро к доллару снижается до 1,1373 доллара с 1,1389 доллара за евро, до выхода статистики евро дешевел до 1,1354 доллара.
Курс доллара к иене в то же время растёт до 143,8 иены с уровня прошлого закрытия 142,66 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,26%, до 99,55 пункта.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в апреле снизился до 52,2 пункта с 57 пунктов месяцем ранее. Предварительные данные показали значение на уровне 50,8 пункта.
С понедельника американская валюта подорожала к евро примерно на 0,4%, это может стать первым недельным ростом после четырех недель снижения. По отношению к иене доллар также готовится завершить неделю в плюсе - на 1,1%. Кроме того, индекс доллара с понедельника увеличился на 0,3%.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 апреля
17:31
 
ЭкономикадолларевроКурсы валютРынкиСША
 
 
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