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Курс доллара замедлил рост к евро после выхода макростатистики в США

Курс доллара замедлил рост к евро после выхода макростатистики в США - 25.04.2025, ПРАЙМ

Курс доллара замедлил рост к евро после выхода макростатистики в США

Стоимость доллара по отношению к евро замедлила рост в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T17:44+0300

2025-04-25T17:44+0300

2025-04-25T17:44+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро замедлила рост в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.38 мск курс евро к доллару снижается до 1,1373 доллара с 1,1389 доллара за евро, до выхода статистики евро дешевел до 1,1354 доллара. Курс доллара к иене в то же время растёт до 143,8 иены с уровня прошлого закрытия 142,66 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,26%, до 99,55 пункта. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в апреле снизился до 52,2 пункта с 57 пунктов месяцем ранее. Предварительные данные показали значение на уровне 50,8 пункта. С понедельника американская валюта подорожала к евро примерно на 0,4%, это может стать первым недельным ростом после четырех недель снижения. По отношению к иене доллар также готовится завершить неделю в плюсе - на 1,1%. Кроме того, индекс доллара с понедельника увеличился на 0,3%.

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доллар, евро, курсы валют, рынки, сша