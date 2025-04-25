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Банк России оценил темпы перегрева экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Банк России оценил темпы перегрева экономики
Банк России оценил темпы перегрева экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ
Банк России оценил темпы перегрева экономики
Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в заявлении Банка России. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:43+0300
2025-04-25T13:43+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в заявлении Банка России. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. В то же время оперативные данные и опросы предприятий говорят о том, что в первом квартале 2025 года рост экономической активности замедлился по сравнению с четвертым кварталом 2024 года", - сказано в сообщении регулятора.
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банк россии, финансы, банки, ставка банка россии
Банк России, Финансы, Банки, ставка Банка России
13:43 25.04.2025
 
Банк России оценил темпы перегрева экономики

ЦБ: отклонение экономики вверх от сбалансированного роста остается значительным

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в заявлении Банка России.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году
13:37
"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. В то же время оперативные данные и опросы предприятий говорят о том, что в первом квартале 2025 года рост экономической активности замедлился по сравнению с четвертым кварталом 2024 года", - сказано в сообщении регулятора.
 
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