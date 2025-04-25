https://1prime.ru/20250425/ekonomika-857026255.html
Банк России оценил темпы перегрева экономики
Банк России оценил темпы перегрева экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ
Банк России оценил темпы перегрева экономики
Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в заявлении Банка России. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:43+0300
2025-04-25T13:43+0300
2025-04-25T13:43+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в заявлении Банка России. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. В то же время оперативные данные и опросы предприятий говорят о том, что в первом квартале 2025 года рост экономической активности замедлился по сравнению с четвертым кварталом 2024 года", - сказано в сообщении регулятора.
https://1prime.ru/20250425/stavka-857025280.html
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банк россии, финансы, банки, ставка банка россии
Банк России, Финансы, Банки, ставка Банка России
Банк России оценил темпы перегрева экономики
ЦБ: отклонение экономики вверх от сбалансированного роста остается значительным
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в заявлении Банка России.
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году
"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. В то же время оперативные данные и опросы предприятий говорят о том, что в первом квартале 2025 года рост экономической активности замедлился по сравнению с четвертым кварталом 2024 года", - сказано в сообщении регулятора.