https://1prime.ru/20250425/ekonomika-857026255.html

Банк России оценил темпы перегрева экономики

Банк России оценил темпы перегрева экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ

Банк России оценил темпы перегрева экономики

Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в заявлении Банка России. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:43+0300

2025-04-25T13:43+0300

2025-04-25T13:43+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в заявлении Банка России. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. В то же время оперативные данные и опросы предприятий говорят о том, что в первом квартале 2025 года рост экономической активности замедлился по сравнению с четвертым кварталом 2024 года", - сказано в сообщении регулятора.

https://1prime.ru/20250425/stavka-857025280.html

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