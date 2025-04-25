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В Дании призвали ЕС снизить зависимость от цифровых продуктов

В Дании призвали ЕС снизить зависимость от цифровых продуктов - 25.04.2025, ПРАЙМ

В Дании призвали ЕС снизить зависимость от цифровых продуктов

Евросоюз должен снизить степень зависимости от цифровых продуктов неевропейского производства и создать условия для собственных компаний, поскольку существует... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T16:15+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Евросоюз должен снизить степень зависимости от цифровых продуктов неевропейского производства и создать условия для собственных компаний, поскольку существует риск, что третьи страны могут "отключить доступ", считает датский министр цифровизации Каролине Стаге. "Дания и ЕС стоят на распутье, и нам нужно снизить цифровую зависимость от третьих стран, при этом не допуская изоляции или вреда развитию наших технологий или конкурентноспособности", - заявила Стаге в интервью телерадиокомпании DR. По ее словам, необходимо создать более крупный рынок для европейских технологических компаний. Как отмечает Стаге, с приходом к власти в США президента Дональда Трампа реалии изменились, можно опасаться того, что однажды европейцам просто "отключат доступ". "Очевидно, что в условиях нового миропорядка нам тоже нужно защищать наши ценности. Европейские альтернативы могут предоставить больший контроль над данными и больше прозрачности", - заключает министр. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский президент объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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технологии, мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп, ес