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ФАС назвала ценовую ситуацию на рынке куриных яиц стабильной
ФАС назвала ценовую ситуацию на рынке куриных яиц стабильной - 25.04.2025, ПРАЙМ
ФАС назвала ценовую ситуацию на рынке куриных яиц стабильной
Ценовая ситуация на российском рынке куриных яиц стабильная, Федеральная антимонопольная служба ведет постоянный мониторинг, заявил глава ведомства Максим... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:35+0300
2025-04-25T10:35+0300
2025-04-25T10:35+0300
экономика
россия
яйца
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Ценовая ситуация на российском рынке куриных яиц стабильная, Федеральная антимонопольная служба ведет постоянный мониторинг, заявил глава ведомства Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "На постоянной основе ведется мониторинг крупнейших производителей яйца куриного. В настоящее время ценовая ситуация остается стабильной", - сказал он. В случае выявления нарушений и необоснованного повышения цен применяются меры антимонопольного реагирования, добавил глава ФАС.
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россия, яйца
ФАС назвала ценовую ситуацию на рынке куриных яиц стабильной
Глава ФАС Шаскольский: ценовая ситуация на рынке куриных яиц стабильная
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Ценовая ситуация на российском рынке куриных яиц стабильная, Федеральная антимонопольная служба ведет постоянный мониторинг, заявил глава ведомства Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"На постоянной основе ведется мониторинг крупнейших производителей яйца куриного. В настоящее время ценовая ситуация остается стабильной", - сказал он.
В случае выявления нарушений и необоснованного повышения цен применяются меры антимонопольного реагирования, добавил глава ФАС.
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