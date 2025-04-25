https://1prime.ru/20250425/flightradar24-857015549.html
Самолет из США пересек границу с Россией на фоне новостей о визите Уиткоффа
Самолет из США пересек границу с Россией на фоне новостей о визите Уиткоффа - 25.04.2025, ПРАЙМ
Самолет из США пересек границу с Россией на фоне новостей о визите Уиткоффа
Самолет из США пересек российскую границу на фоне сообщений о планах спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа приехать в Россию на | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T09:48+0300
2025-04-25T09:48+0300
2025-04-25T09:48+0300
россия
сша
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Самолет из США пересек российскую границу на фоне сообщений о планах спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа приехать в Россию на этой неделе, следует из данных сервиса Flightradar24. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания". Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из Флориды и пересек границу с РФ около 9.40 мск.
https://1prime.ru/20250422/vizit-856935272.html
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россия, сша, москва, стив уиткофф
РОССИЯ, США, МОСКВА, Стив Уиткофф
Самолет из США пересек границу с Россией на фоне новостей о визите Уиткоффа
Самолет из США пересек границу с Россией на фоне сообщений о визите Уиткоффа
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Самолет из США пересек российскую границу на фоне сообщений о планах спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа приехать в Россию на этой неделе, следует из данных сервиса Flightradar24.
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания".
Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из Флориды и пересек границу с РФ около 9.40 мск.
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе