Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС напомнила о сроках подачи деклараций для ИП на "упрощенке" - 25.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/fns-857016871.html
ФНС напомнила о сроках подачи деклараций для ИП на "упрощенке"
ФНС напомнила о сроках подачи деклараций для ИП на "упрощенке" - 25.04.2025, ПРАЙМ
ФНС напомнила о сроках подачи деклараций для ИП на "упрощенке"
Индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) должны представить налоговую декларацию за 2024 год до конца дня 25 апреля,... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:17+0300
2025-04-25T10:17+0300
экономика
финансы
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/22/841452240_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_eb20181533d28e3100c956b47a7e6b29.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) должны представить налоговую декларацию за 2024 год до конца дня 25 апреля, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "ИП на УСН представляют декларацию по итогам года по месту своего жительства не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом", - говорится в материалах на сайте ведомства. Декларацию можно подать как в бумажном виде заказным письмом, так и в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью через сервис "личный кабинет налогоплательщика ИП" или специальный сервис для представления налоговой и бухгалтерской отчетности. В ведомстве напомнили, что подавать декларацию необходимо, даже если предприниматель в 2024 году не вел никакой деятельности и не получил доходов. В противном случае он будет оштрафован. Избавлены от этой обязанности только предприниматели, которые используют режим авто-УСН. Эксперимент по применению авто-УСН стартовал 1 июля 2022 года в четырех субъектах РФ, а с начала текущего года к режиму могут присоединяться и другие. Для этого им надо принять соответствующий региональный закон. Сейчас такой налоговый режим доступен для плательщиков в 58 из них. Малый бизнес в этих регионах может присоединиться к режиму, просто уведомив от этом ФНС.
https://1prime.ru/20250420/fns-856845571.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/22/841452240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd2ddd223f6dcdce20dbb1b43affe4ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, фнс россии
Экономика, Финансы, ФНС России
10:17 25.04.2025
 
ФНС напомнила о сроках подачи деклараций для ИП на "упрощенке"

ИП на УСН должны подать декларацию за 2024 год до конца дня 25 апреля

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) должны представить налоговую декларацию за 2024 год до конца дня 25 апреля, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"ИП на УСН представляют декларацию по итогам года по месту своего жительства не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом", - говорится в материалах на сайте ведомства.
Декларацию можно подать как в бумажном виде заказным письмом, так и в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью через сервис "личный кабинет налогоплательщика ИП" или специальный сервис для представления налоговой и бухгалтерской отчетности.
В ведомстве напомнили, что подавать декларацию необходимо, даже если предприниматель в 2024 году не вел никакой деятельности и не получил доходов. В противном случае он будет оштрафован.
Избавлены от этой обязанности только предприниматели, которые используют режим авто-УСН.
Эксперимент по применению авто-УСН стартовал 1 июля 2022 года в четырех субъектах РФ, а с начала текущего года к режиму могут присоединяться и другие. Для этого им надо принять соответствующий региональный закон. Сейчас такой налоговый режим доступен для плательщиков в 58 из них. Малый бизнес в этих регионах может присоединиться к режиму, просто уведомив от этом ФНС.
Казино - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры
20 апреля, 01:30
 
ЭкономикаФинансыФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала