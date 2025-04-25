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ФНС напомнила о сроках подачи деклараций для ИП на "упрощенке"
ФНС напомнила о сроках подачи деклараций для ИП на "упрощенке" - 25.04.2025, ПРАЙМ
ФНС напомнила о сроках подачи деклараций для ИП на "упрощенке"
Индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) должны представить налоговую декларацию за 2024 год до конца дня 25 апреля,... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:17+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) должны представить налоговую декларацию за 2024 год до конца дня 25 апреля, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "ИП на УСН представляют декларацию по итогам года по месту своего жительства не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом", - говорится в материалах на сайте ведомства. Декларацию можно подать как в бумажном виде заказным письмом, так и в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью через сервис "личный кабинет налогоплательщика ИП" или специальный сервис для представления налоговой и бухгалтерской отчетности. В ведомстве напомнили, что подавать декларацию необходимо, даже если предприниматель в 2024 году не вел никакой деятельности и не получил доходов. В противном случае он будет оштрафован. Избавлены от этой обязанности только предприниматели, которые используют режим авто-УСН. Эксперимент по применению авто-УСН стартовал 1 июля 2022 года в четырех субъектах РФ, а с начала текущего года к режиму могут присоединяться и другие. Для этого им надо принять соответствующий региональный закон. Сейчас такой налоговый режим доступен для плательщиков в 58 из них. Малый бизнес в этих регионах может присоединиться к режиму, просто уведомив от этом ФНС.
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финансы, фнс россии
Экономика, Финансы, ФНС России
ФНС напомнила о сроках подачи деклараций для ИП на "упрощенке"
ИП на УСН должны подать декларацию за 2024 год до конца дня 25 апреля
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) должны представить налоговую декларацию за 2024 год до конца дня 25 апреля, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"ИП на УСН представляют декларацию по итогам года по месту своего жительства не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом", - говорится в материалах на сайте ведомства.
Декларацию можно подать как в бумажном виде заказным письмом, так и в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью через сервис "личный кабинет налогоплательщика ИП" или специальный сервис для представления налоговой и бухгалтерской отчетности.
В ведомстве напомнили, что подавать декларацию необходимо, даже если предприниматель в 2024 году не вел никакой деятельности и не получил доходов. В противном случае он будет оштрафован.
Избавлены от этой обязанности только предприниматели, которые используют режим авто-УСН.
Эксперимент по применению авто-УСН стартовал 1 июля 2022 года в четырех субъектах РФ, а с начала текущего года к режиму могут присоединяться и другие. Для этого им надо принять соответствующий региональный закон. Сейчас такой налоговый режим доступен для плательщиков в 58 из них. Малый бизнес в этих регионах может присоединиться к режиму, просто уведомив от этом ФНС.
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