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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 25.04.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются на фоне публикации финансовых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T14:42+0300

2025-04-25T14:42+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются на фоне публикации финансовых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.33 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,36%, до 40 116 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,07%, до 19 308 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,06%, до 5 507,75 пункта. Акции американской Intel на предторгах в пятницу дешевеют на 7,12%. В своей финотчетности компания объявила об ожиданиях выручки во втором квартале на уровне 11,2-12,4 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогноза аналитиков. При этом бумаги крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа SLB (бывшая Schlumberger) в США снижаются в цене на 1,8% после выхода данных о снижении чистой прибыли в первом квартале 2025 года на 8,7% в годовом выражении, до 988 миллионов долларов. Позднее в пятницу ожидается публикация окончательной оценки индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Ожидается, что показатель в апреле сократился до 50,8 пункта с уровня марта в 57 пунктов. Мировые рынки продолжают следить за сигналами со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ее денежно-кредитной политики. Член совета управляющих ФРС США Кристофер Уоллер (Christopher Waller) сказал в интервью агентству Блумберг, что поддержит снижение учетной ставки в случае, если более жесткие импортные пошлины в рамках торговой политики президента США Дональда Трампа нанесут ущерб рынку труда.

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рынки, торги, сша, москва, дональд трамп, slb