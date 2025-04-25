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Укрепление рубля способствует замедлению инфляции, заявила глава ЦБ - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Укрепление рубля способствует замедлению инфляции, заявила глава ЦБ
Укрепление рубля способствует замедлению инфляции, заявила глава ЦБ - 25.04.2025, ПРАЙМ
Укрепление рубля способствует замедлению инфляции, заявила глава ЦБ
Укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции, если оно окажется устойчивым, то приблизит снижение ключевой ставки, заявила глава Банка... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T16:09+0300
2025-04-25T16:32+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции, если оно окажется устойчивым, то приблизит снижение ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции, если оно окажется устойчивым, то приблизит снижение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.Если укрепление курса будет устойчивым, то это будет означать, что создается пространство для более раннего снижения ключевой ставки, добавила глава ЦБ.
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финансы
Банк России, Финансы
16:09 25.04.2025 (обновлено: 16:32 25.04.2025)
 
Укрепление рубля способствует замедлению инфляции, заявила глава ЦБ

Набиуллина: укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции, если оно окажется устойчивым, то приблизит снижение ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции, если оно окажется устойчивым, то приблизит снижение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Если укрепление курса будет устойчивым, то это будет означать, что создается пространство для более раннего снижения ключевой ставки, добавила глава ЦБ.
 
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