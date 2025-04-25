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Укрепление рубля способствует замедлению инфляции, заявила глава ЦБ

Укрепление рубля способствует замедлению инфляции, заявила глава ЦБ - 25.04.2025, ПРАЙМ

Укрепление рубля способствует замедлению инфляции, заявила глава ЦБ

Укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции, если оно окажется устойчивым, то приблизит снижение ключевой ставки, заявила глава Банка... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T16:09+0300

2025-04-25T16:09+0300

2025-04-25T16:32+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции, если оно окажется устойчивым, то приблизит снижение ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции, если оно окажется устойчивым, то приблизит снижение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.Если укрепление курса будет устойчивым, то это будет означать, что создается пространство для более раннего снижения ключевой ставки, добавила глава ЦБ.

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финансы