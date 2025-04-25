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Россия в этом году начнет поставки газа в Иран - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Россия в этом году начнет поставки газа в Иран
Россия в этом году начнет поставки газа в Иран - 25.04.2025, ПРАЙМ
Россия в этом году начнет поставки газа в Иран
Россия в этом году начнет поставки газа в Иран по уже существующей газотранспортной инфраструктуре сразу после того, как компании согласуют цену, годовой объем... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:02+0300
2025-04-25T13:02+0300
энергетика
газ
россия
иран
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия в этом году начнет поставки газа в Иран по уже существующей газотранспортной инфраструктуре сразу после того, как компании согласуют цену, годовой объем поставок будет составлять до 1,8 миллиарда кубометров, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Хочу отдельно сказать о проекте, о котором мы договорились в декабре на прошлой встрече в Иране. Это поставка газа по существующей уже инфраструктуре на территории Ирана из России. Это большой проект. Но в этом году будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующих инфраструктуре и поставке газа в объеме до 1,8 миллиарда кубических метров", - сказал Цивилев по итогам межправительственной комиссии России и Ирана. "Компании сейчас заняты выбором оптимальной цены… Поставки должны начаться в этом году, как только они договорятся о цене", - уточнил Цивилев, говоря о конкретных потенциальных сроках начала поставок. Он также отметил, что речь идет о годовом объеме поставок. Заседание 18-й российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада прошло в пятницу в Москве. Также Россия и Иран прорабатывают вопрос строительства нового газопровода из России в Иран через Азербайджан. Президент России Владимир Путин в середине января допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, добавил он.
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газ, россия, иран, москва, сергей цивилев
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА, Сергей Цивилев
13:02 25.04.2025
 
Россия в этом году начнет поставки газа в Иран

Россия в этом году начнет поставки газа в Иран по существующей инфраструктуре

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия в этом году начнет поставки газа в Иран по уже существующей газотранспортной инфраструктуре сразу после того, как компании согласуют цену, годовой объем поставок будет составлять до 1,8 миллиарда кубометров, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Хочу отдельно сказать о проекте, о котором мы договорились в декабре на прошлой встрече в Иране. Это поставка газа по существующей уже инфраструктуре на территории Ирана из России. Это большой проект. Но в этом году будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующих инфраструктуре и поставке газа в объеме до 1,8 миллиарда кубических метров", - сказал Цивилев по итогам межправительственной комиссии России и Ирана.
"Компании сейчас заняты выбором оптимальной цены… Поставки должны начаться в этом году, как только они договорятся о цене", - уточнил Цивилев, говоря о конкретных потенциальных сроках начала поставок. Он также отметил, что речь идет о годовом объеме поставок.
Заседание 18-й российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада прошло в пятницу в Москве.
Также Россия и Иран прорабатывают вопрос строительства нового газопровода из России в Иран через Азербайджан. Президент России Владимир Путин в середине января допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, добавил он.
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Вчера, 19:23
 
ЭнергетикаГазРОССИЯИРАНМОСКВАСергей Цивилев
 
 
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