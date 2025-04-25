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Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 5%
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 5% - 25.04.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 5%
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 5% – до 376 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T19:45+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 5% – до 376 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 396 долларов за тысячу кубометров (+0,3%), что стало ценовым максимумом в пятницу. Ценовой минимум составил 375,7 доллара (-4,8%). Последние фьючерсы торговались по 376 долларов (-4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 394,8 доллара за тысячу кубометров. "В финале недели цена на газ в Европе углубляет понижение. Основной вопрос, который стоит на повестке дня, – это источники покупки газа для ЕС перед новым отопительным сезоном и цена этого топлива", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, ice, нидерланды
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ICE, НИДЕРЛАНДЫ
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 5%
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 376 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 5% – до 376 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 396 долларов за тысячу кубометров (+0,3%), что стало ценовым максимумом в пятницу. Ценовой минимум составил 375,7 доллара (-4,8%). Последние фьючерсы торговались по 376 долларов (-4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 394,8 доллара за тысячу кубометров.
"В финале недели цена на газ в Европе углубляет понижение. Основной вопрос, который стоит на повестке дня, – это источники покупки газа для ЕС перед новым отопительным сезоном и цена этого топлива", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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