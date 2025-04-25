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Продовольственная программа ООН исчерпала запасы продовольствия для Газы
Продовольственная программа ООН исчерпала запасы продовольствия для Газы - 25.04.2025, ПРАЙМ
Продовольственная программа ООН исчерпала запасы продовольствия для Газы
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T15:37+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа. "ВПП исчерпала все свои запасы продовольствия для семей в секторе Газа. Сегодня ВПП доставила последние оставшиеся запасы продовольствия в пункты горячего питания в секторе Газа. Ожидается, что в ближайшие дни в этих пунктах питания полностью закончится еда", - сообщила организация в официальном заявлении. ВПП указала, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, поскольку все основные пункты пересечения границы остаются закрытыми. По данным ВПП, ввоза в регион на его границах ожидают более 116 тысяч тонн продовольствия. Организация призвала возобновить поставки гуманитарной помощи и товаров в сектор Газа, чтобы отдать приоритет потребностям мирного населения. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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мировая экономика, газа, израиль, москва, оон
Мировая экономика, Газа, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, ООН
Продовольственная программа ООН исчерпала запасы продовольствия для Газы
ВПП ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа.
"ВПП исчерпала все свои запасы продовольствия для семей в секторе Газа. Сегодня ВПП доставила последние оставшиеся запасы продовольствия в пункты горячего питания в секторе Газа. Ожидается, что в ближайшие дни в этих пунктах питания полностью закончится еда", - сообщила организация в официальном заявлении.
ВПП указала, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, поскольку все основные пункты пересечения границы остаются закрытыми. По данным ВПП, ввоза в регион на его границах ожидают более 116 тысяч тонн продовольствия.
Организация призвала возобновить поставки гуманитарной помощи и товаров в сектор Газа, чтобы отдать приоритет потребностям мирного населения.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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