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Продовольственная программа ООН исчерпала запасы продовольствия для Газы - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Продовольственная программа ООН исчерпала запасы продовольствия для Газы
Продовольственная программа ООН исчерпала запасы продовольствия для Газы - 25.04.2025, ПРАЙМ
Продовольственная программа ООН исчерпала запасы продовольствия для Газы
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T15:37+0300
2025-04-25T15:37+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа. "ВПП исчерпала все свои запасы продовольствия для семей в секторе Газа. Сегодня ВПП доставила последние оставшиеся запасы продовольствия в пункты горячего питания в секторе Газа. Ожидается, что в ближайшие дни в этих пунктах питания полностью закончится еда", - сообщила организация в официальном заявлении. ВПП указала, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, поскольку все основные пункты пересечения границы остаются закрытыми. По данным ВПП, ввоза в регион на его границах ожидают более 116 тысяч тонн продовольствия. Организация призвала возобновить поставки гуманитарной помощи и товаров в сектор Газа, чтобы отдать приоритет потребностям мирного населения. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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мировая экономика, газа, израиль, москва, оон
Мировая экономика, Газа, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, ООН
15:37 25.04.2025
 
Продовольственная программа ООН исчерпала запасы продовольствия для Газы

ВПП ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк# Здание ООН в Нью-Йорке
# Здание ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа.
"ВПП исчерпала все свои запасы продовольствия для семей в секторе Газа. Сегодня ВПП доставила последние оставшиеся запасы продовольствия в пункты горячего питания в секторе Газа. Ожидается, что в ближайшие дни в этих пунктах питания полностью закончится еда", - сообщила организация в официальном заявлении.
ВПП указала, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, поскольку все основные пункты пересечения границы остаются закрытыми. По данным ВПП, ввоза в регион на его границах ожидают более 116 тысяч тонн продовольствия.
Организация призвала возобновить поставки гуманитарной помощи и товаров в сектор Газа, чтобы отдать приоритет потребностям мирного населения.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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