Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам - 25.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/gosduma-857009105.html
В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам
В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам - 25.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, распространяющий действие федеральных... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T00:17+0300
2025-04-25T00:17+0300
экономика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857009105.jpg?1745529461
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, распространяющий действие федеральных льгот по нотариальным услугам на региональные тарифы, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается внести в статью 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате изменение, согласно которому действие льгот, предусмотренных для государственной пошлины (федерального тарифа) по действиям в рамках обязательной нотариальной формы распространяется на региональный нотариальный тариф", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По словам Нилова, действующее законодательство предусматривает взимание нотариусами федерального и регионального тарифов. При этом перечень льгот для регионального тарифа отличается от соответствующего перечня для госпошлины, то есть федерального тарифа. "В "региональные" льготы не попадает целый ряд льготных категорий, предусмотренных Налоговым кодексом. Это и инвалиды второй группы, и общественные организации инвалидов, и многие другие физлица и организации. А ведь размеры регионального тарифа могут многократно превышать ставки федерального. Соответственно, перечисленные льготные категории освобождаются лишь от уплаты госпошлины, то есть малой части от общей стоимости услуг нотариуса", - сказал Нилов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
00:17 25.04.2025
 
В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам

ЛДПР внесет в Госдуму проект о льготах по нотариальным услугам на региональные тарифы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, распространяющий действие федеральных льгот по нотариальным услугам на региональные тарифы, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается внести в статью 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате изменение, согласно которому действие льгот, предусмотренных для государственной пошлины (федерального тарифа) по действиям в рамках обязательной нотариальной формы распространяется на региональный нотариальный тариф", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Нилова, действующее законодательство предусматривает взимание нотариусами федерального и регионального тарифов. При этом перечень льгот для регионального тарифа отличается от соответствующего перечня для госпошлины, то есть федерального тарифа.
"В "региональные" льготы не попадает целый ряд льготных категорий, предусмотренных Налоговым кодексом. Это и инвалиды второй группы, и общественные организации инвалидов, и многие другие физлица и организации. А ведь размеры регионального тарифа могут многократно превышать ставки федерального. Соответственно, перечисленные льготные категории освобождаются лишь от уплаты госпошлины, то есть малой части от общей стоимости услуг нотариуса", - сказал Нилов.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала