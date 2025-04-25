https://1prime.ru/20250425/gosduma-857009105.html

В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам

В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам - 25.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, распространяющий действие федеральных... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T00:17+0300

2025-04-25T00:17+0300

2025-04-25T00:17+0300

экономика

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857009105.jpg?1745529461

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, распространяющий действие федеральных льгот по нотариальным услугам на региональные тарифы, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается внести в статью 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате изменение, согласно которому действие льгот, предусмотренных для государственной пошлины (федерального тарифа) по действиям в рамках обязательной нотариальной формы распространяется на региональный нотариальный тариф", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По словам Нилова, действующее законодательство предусматривает взимание нотариусами федерального и регионального тарифов. При этом перечень льгот для регионального тарифа отличается от соответствующего перечня для госпошлины, то есть федерального тарифа. "В "региональные" льготы не попадает целый ряд льготных категорий, предусмотренных Налоговым кодексом. Это и инвалиды второй группы, и общественные организации инвалидов, и многие другие физлица и организации. А ведь размеры регионального тарифа могут многократно превышать ставки федерального. Соответственно, перечисленные льготные категории освобождаются лишь от уплаты госпошлины, то есть малой части от общей стоимости услуг нотариуса", - сказал Нилов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия