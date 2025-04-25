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ГД приоритетно обсудит страховку по безотзывным вкладам от трех лет - 25.04.2025, ПРАЙМ
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ГД приоритетно обсудит страховку по безотзывным вкладам от трех лет
ГД приоритетно обсудит страховку по безотзывным вкладам от трех лет - 25.04.2025, ПРАЙМ
ГД приоритетно обсудит страховку по безотзывным вкладам от трех лет
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о введении отдельного лимита страхового возмещения до 2,8 миллионов рублей по безотзывным вкладам сроком... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:16+0300
2025-04-25T10:16+0300
экономика
финансы
россия
госдума
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о введении отдельного лимита страхового возмещения до 2,8 миллионов рублей по безотзывным вкладам сроком от трех лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект в четверг был внесен в Госдуму правительством России. Инициатива направлена на повышение лимитов страховых выплат по долгосрочным вкладам, оформленным на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что возмещение по указанному виду вкладов выплачивается отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов). "Законопроект - последний в списке необходимых для полного законодательного обеспечения реализации послания президента РФ Федеральному Собранию. Рассмотрим его в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по финансовому рынку. Он напомнил, что из 87 пунктов плана законодательного обеспечения послания ранее были исполнены 77, еще по девяти законопроекты приняты в первом чтении. "Внесенный документ позволяет нам до конца весенней сессии выйти на стопроцентное законодательное обеспечение выполнения поставленных задач", - пояснил Володин. По мнению председателя Госдумы, предлагаемое решение повышает надежность финансового инструмента, обеспечивающего сохранность сбережений и прибыль от выгодной процентной ставки. "Для людей, которые планируют образование детей, крупные покупки или рассматривают такой механизм, как способ накопления средств для иных целей, предлагаемые нормы станут гарантированной защитой их сбережений", – отметил он.
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финансы, россия, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Госдума
10:16 25.04.2025
 
ГД приоритетно обсудит страховку по безотзывным вкладам от трех лет

ГД рассмотрит законопроект о лимите страхового возмещения по безотзывным вкладам

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о введении отдельного лимита страхового возмещения до 2,8 миллионов рублей по безотзывным вкладам сроком от трех лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект в четверг был внесен в Госдуму правительством России. Инициатива направлена на повышение лимитов страховых выплат по долгосрочным вкладам, оформленным на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что возмещение по указанному виду вкладов выплачивается отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов).
"Законопроект - последний в списке необходимых для полного законодательного обеспечения реализации послания президента РФ Федеральному Собранию. Рассмотрим его в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по финансовому рынку. Он напомнил, что из 87 пунктов плана законодательного обеспечения послания ранее были исполнены 77, еще по девяти законопроекты приняты в первом чтении.
"Внесенный документ позволяет нам до конца весенней сессии выйти на стопроцентное законодательное обеспечение выполнения поставленных задач", - пояснил Володин.
По мнению председателя Госдумы, предлагаемое решение повышает надежность финансового инструмента, обеспечивающего сохранность сбережений и прибыль от выгодной процентной ставки.
"Для людей, которые планируют образование детей, крупные покупки или рассматривают такой механизм, как способ накопления средств для иных целей, предлагаемые нормы станут гарантированной защитой их сбережений", – отметил он.
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