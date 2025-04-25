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Более 20 миллионов россиян оформили электронную подпись через "Госключ"

Более 20 миллионов россиян оформили электронную подпись через "Госключ" - 25.04.2025, ПРАЙМ

Более 20 миллионов россиян оформили электронную подпись через "Госключ"

Более 20 миллионов россиян оформили электронную подпись через приложение "Госключ", в котором можно создавать и использовать в том числе усиленную... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T11:12+0300

2025-04-25T11:12+0300

2025-04-25T11:12+0300

россия

общество

москва

минцифры

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Более 20 миллионов россиян оформили электронную подпись через приложение "Госключ", в котором можно создавать и использовать в том числе усиленную квалифицированную электронную подпись, подходящую для подписания любых документов, сообщило Минцифры. "Госключ" - это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы. Сертификат электронной подписи в нем бесплатно оформили уже 20,8 млн человек. … В приложении можно создать как усиленную неквалифицированную (УНЭП), так и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Первая применяется в ограниченном количестве ситуаций, второй можно подписывать любые документы", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Средний возраст владельца сертификата электронной подписи составляет 39 лет. Чаще всего усиленной квалифицированной подпись подписывают: заявления на получение госуслуг; сделки с недвижимостью, заключаемые с застройщиками и при участии банков; документы, отправленные себе на подпись с помощью сервиса "Госуслуг"; документы для регистрации бизнеса; таможенные декларации. Всего было выдано 1,8 миллиона таких подписей. А неквалифицированную электронную подпись чаще всего используют для того, чтобы подписать: заявления на получение госуслуг; договоры связи; документы, отправленные себе на подпись с помощью сервиса "Госуслуг"; кадровые документы; заявления в негосударственные пенсионные фонды. Таких подписей россияне оформили 22,1 миллиона. "Сейчас с "Госключом" можно получить почти 500 государственных услуг и сервисов, требующих подписания электронной подписью. Его интегрировали в свои бизнес-процессы уже 1,5 тыс коммерческих компаний", - отметили в Минцифры.

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россия, общество , москва, минцифры