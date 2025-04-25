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Индекс промышленного производства Магаданской области составил 105,8%

Индекс промышленного производства Магаданской области составил 105,8% - 25.04.2025, ПРАЙМ

Индекс промышленного производства Магаданской области составил 105,8%

Индекс промышленного производства Магаданской области за 2024 год составил 105,8%, высокие темпы экономического роста обеспечили золотодобытчики региона,... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T04:21+0300

2025-04-25T04:21+0300

2025-04-25T04:21+0300

экономика

промышленность

магаданская область

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МАГАДАН, 25 апр - ПРАЙМ. Индекс промышленного производства Магаданской области за 2024 год составил 105,8%, высокие темпы экономического роста обеспечили золотодобытчики региона, сообщил на отчетном докладе за прошлый год перед областной думой губернатор Сергей Носов. "Все экономические показатели имеют положительную динамику. Индекс промышленного производства за год составил 105,8%. Темпы экономического роста задаются главной отраслью экономики региона – добычей драгоценных металлов, а ее развитие на фоне высоких цен на металл и в связи с выходом на проектную мощность крупных предприятий, уверенно можно назвать успешным. Достигнут рекорд по добыче золота – 54 тонны", - сказал Носов. Он добавил, что экономический рост положительно отразился и на бюджете Магаданской области. Впервые налоговые и неналоговые доходы бюджета региона преодолели рубеж в 56 миллиардов рублей. "С началом введения рядом западных стран санкций в отношении нашего государства всем пришлось непросто. Особенно это касалось сбыта продукции, в нашем случае золота. Государство предоставило уникальную возможность самостоятельно искать рынки сбыта. Предприятия с этим справились. Немало сложностей возникало с ремонтом и заменой техники, но и этот вопрос благодаря импортозамещению решили", — добавил Носов.

магаданская область

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промышленность, магаданская область