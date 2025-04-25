https://1prime.ru/20250425/indeksy-857035503.html
Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Фондовые индексы США не показывают единой динамики - 25.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Основные фондовые индексы США в пятницу не показывают четкой динамики после публикации статистики о потребительских настроениях в стране, следует из данных... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T17:26+0300
2025-04-25T17:26+0300
2025-04-25T17:26+0300
экономика
рынки
индексы
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83354/70/833547042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d55e764bb03ae57208d06ff8b294acde.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу не показывают четкой динамики после публикации статистики о потребительских настроениях в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 17.19 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,3%, до 39 972,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,46% - до 17 244,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,04%, до 5 486,75 пункта. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в апреле снизился до 52,2 пункта с 57 пунктов месяцем ранее. Предварительные данные показали значение на уровне 50,8 пункта. В четверг после закрытия торгов Intel опубликовала финансовую отчетность, в котором объявила об ожиданиях выручки во втором квартале на уровне 11,2-12,4 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогноза аналитиков. Акции дешевеют на 8,3%. При этом стоимость бумаг Alphabet растет на 2,1% после публикации результатов за предыдущий квартал. Выручка компании увеличилась на 12%, до 90,2 миллиарда долларов, что оказалось больше ожиданий аналитиков. Неделю фондовые индексы США готовятся завершить в заметном плюсе: Dow Jones вырос на 2,7%, Nasdaq Composite - на 5,9%, S&P 500 - на 3,8%.
https://1prime.ru/20250425/fyuchersy-857028850.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83354/70/833547042_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9a91d1810b4c30f5712ef2bf311e1aa3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, индексы, торги, сша
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, США
Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Фондовые индексы США не показывают единой динамики после выхода статистики по стране
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу не показывают четкой динамики после публикации статистики о потребительских настроениях в стране, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.19 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,3%, до 39 972,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,46% - до 17 244,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,04%, до 5 486,75 пункта.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в апреле снизился до 52,2 пункта с 57 пунктов месяцем ранее. Предварительные данные показали значение на уровне 50,8 пункта.
В четверг после закрытия торгов Intel опубликовала финансовую отчетность, в котором объявила об ожиданиях выручки во втором квартале на уровне 11,2-12,4 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогноза аналитиков. Акции дешевеют на 8,3%.
При этом стоимость бумаг Alphabet растет на 2,1% после публикации результатов за предыдущий квартал. Выручка компании увеличилась на 12%, до 90,2 миллиарда долларов, что оказалось больше ожиданий аналитиков.
Неделю фондовые индексы США готовятся завершить в заметном плюсе: Dow Jones вырос на 2,7%, Nasdaq Composite - на 5,9%, S&P 500 - на 3,8%.
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются