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Фондовые индексы США не показывают единой динамики - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Фондовые индексы США не показывают единой динамики - 25.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Основные фондовые индексы США в пятницу не показывают четкой динамики после публикации статистики о потребительских настроениях в стране, следует из данных... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T17:26+0300
2025-04-25T17:26+0300
экономика
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу не показывают четкой динамики после публикации статистики о потребительских настроениях в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 17.19 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,3%, до 39 972,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,46% - до 17 244,21 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,04%, до 5 486,75 пункта. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в апреле снизился до 52,2 пункта с 57 пунктов месяцем ранее. Предварительные данные показали значение на уровне 50,8 пункта. В четверг после закрытия торгов Intel опубликовала финансовую отчетность, в котором объявила об ожиданиях выручки во втором квартале на уровне 11,2-12,4 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогноза аналитиков. Акции дешевеют на 8,3%. При этом стоимость бумаг Alphabet растет на 2,1% после публикации результатов за предыдущий квартал. Выручка компании увеличилась на 12%, до 90,2 миллиарда долларов, что оказалось больше ожиданий аналитиков. Неделю фондовые индексы США готовятся завершить в заметном плюсе: Dow Jones вырос на 2,7%, Nasdaq Composite - на 5,9%, S&amp;P 500 - на 3,8%.
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рынки, индексы, торги, сша
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, США
17:26 25.04.2025
 
Фондовые индексы США не показывают единой динамики

Фондовые индексы США не показывают единой динамики после выхода статистики по стране

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкПадение ключевых биржевых индексов США
Падение ключевых биржевых индексов США - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу не показывают четкой динамики после публикации статистики о потребительских настроениях в стране, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.19 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,3%, до 39 972,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,46% - до 17 244,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,04%, до 5 486,75 пункта.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в апреле снизился до 52,2 пункта с 57 пунктов месяцем ранее. Предварительные данные показали значение на уровне 50,8 пункта.
В четверг после закрытия торгов Intel опубликовала финансовую отчетность, в котором объявила об ожиданиях выручки во втором квартале на уровне 11,2-12,4 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогноза аналитиков. Акции дешевеют на 8,3%.
При этом стоимость бумаг Alphabet растет на 2,1% после публикации результатов за предыдущий квартал. Выручка компании увеличилась на 12%, до 90,2 миллиарда долларов, что оказалось больше ожиданий аналитиков.
Неделю фондовые индексы США готовятся завершить в заметном плюсе: Dow Jones вырос на 2,7%, Nasdaq Composite - на 5,9%, S&P 500 - на 3,8%.
%Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
14:42
 
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