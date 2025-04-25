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Фондовые индексы США не показывают единой динамики

Фондовые индексы США не показывают единой динамики - 25.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США не показывают единой динамики

Основные фондовые индексы США в пятницу не показывают четкой динамики после публикации статистики о потребительских настроениях в стране, следует из данных... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T17:26+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу не показывают четкой динамики после публикации статистики о потребительских настроениях в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 17.19 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,3%, до 39 972,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,46% - до 17 244,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,04%, до 5 486,75 пункта. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в апреле снизился до 52,2 пункта с 57 пунктов месяцем ранее. Предварительные данные показали значение на уровне 50,8 пункта. В четверг после закрытия торгов Intel опубликовала финансовую отчетность, в котором объявила об ожиданиях выручки во втором квартале на уровне 11,2-12,4 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогноза аналитиков. Акции дешевеют на 8,3%. При этом стоимость бумаг Alphabet растет на 2,1% после публикации результатов за предыдущий квартал. Выручка компании увеличилась на 12%, до 90,2 миллиарда долларов, что оказалось больше ожиданий аналитиков. Неделю фондовые индексы США готовятся завершить в заметном плюсе: Dow Jones вырос на 2,7%, Nasdaq Composite - на 5,9%, S&P 500 - на 3,8%.

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рынки, индексы, торги, сша