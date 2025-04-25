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Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом
Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом - 25.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом
Основные фондовые индексы Европы завершили пятницу и всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T19:29+0300
2025-04-25T19:29+0300
2025-04-25T19:29+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили пятницу и всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,09%, до 8 415,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,45%, до 7 536,26 пункта, немецкий DAX - на 0,81%, до 22 242,45 пункта. За неделю FTSE 100 вырос на 1,7%, CAC 40 - на 3,5%, DAX - на 4,9%. В течение недели трейдеры оценивали новости вокруг импортных пошлин. Так, в пятницу телеканал CNN сообщил о том, что Китай полностью отменил ответные пошлины на импорт некоторых полупроводников производства США. В следующую среду инвесторы будут оценивать данные о состоянии ВВП еврозоны и Германии за первый квартал.
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европа, индексы, рынки
Экономика, ЕВРОПА, Индексы, Рынки
Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом
Фондовые индексы Европы завершили пятницу и всю неделю в плюсе
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили пятницу и всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,09%, до 8 415,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,45%, до 7 536,26 пункта, немецкий DAX - на 0,81%, до 22 242,45 пункта.
За неделю FTSE 100 вырос на 1,7%, CAC 40 - на 3,5%, DAX - на 4,9%.
В течение недели трейдеры оценивали новости вокруг импортных пошлин. Так, в пятницу телеканал CNN сообщил о том, что Китай полностью отменил ответные пошлины на импорт некоторых полупроводников производства США.
В следующую среду инвесторы будут оценивать данные о состоянии ВВП еврозоны и Германии за первый квартал.
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