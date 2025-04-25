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ЦБ сохранил прогноз по инфляции в России
ЦБ сохранил прогноз по инфляции в России - 25.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз по инфляции в России
Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:33+0300
2025-04-25T13:33+0300
2025-04-25T13:38+0300
банк россии
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора.На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%.Инфляция в России в годовом выражении на 21 апреля, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 10,35% в годовом выражении с 10,38% неделей ранее.Отмечается, что инфляционные ожидания в РФ сохраняются на повышенном уровне, это препятствует более быстрому замедлению инфляции.В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогам прошлого года на уровне 7,3%, ЦБ - в коридоре 8-8,5%.
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ЦБ сохранил прогноз по инфляции в России
ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7-8%
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год на уровне 7-8%, прогнозируемых ранее, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%.
Инфляция в России в годовом выражении на 21 апреля, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 10,35% в годовом выражении с 10,38% неделей ранее.
Отмечается, что инфляционные ожидания в РФ сохраняются на повышенном уровне, это препятствует более быстрому замедлению инфляции.
В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогам прошлого года на уровне 7,3%, ЦБ - в коридоре 8-8,5%.
Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35%