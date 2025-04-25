https://1prime.ru/20250425/inflyatsiya-857029897.html

Набиуллина сделала прогноз по замедлению инфляции в России

Набиуллина сделала прогноз по замедлению инфляции в России - 25.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина сделала прогноз по замедлению инфляции в России

Перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедление, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T15:23+0300

2025-04-25T15:23+0300

2025-04-25T15:33+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедление, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."На наш взгляд, пик мы прошли в четвертом квартале - текущие темпы роста цен с учетом сезонности снизились практически в два раза в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом. Но годовая инфляция... на наш взгляд, перелом и переход к снижению будет происходить в мае, потому что это будет зависеть от того, с каким месяцем предыдущего года мы сравниваем", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России."Некоторое повышение инфляции возможно в июле. Оно связано с таким уже постоянным фактором - индексация тарифов ЖКХ", - добавила Набиуллина.

https://1prime.ru/20250423/inflyatsiya-856970866.html

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эльвира набиуллина