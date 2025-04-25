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Набиуллина сделала прогноз по замедлению инфляции в России - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина сделала прогноз по замедлению инфляции в России
Набиуллина сделала прогноз по замедлению инфляции в России - 25.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина сделала прогноз по замедлению инфляции в России
Перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедление, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T15:23+0300
2025-04-25T15:33+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедление, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."На наш взгляд, пик мы прошли в четвертом квартале - текущие темпы роста цен с учетом сезонности снизились практически в два раза в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом. Но годовая инфляция... на наш взгляд, перелом и переход к снижению будет происходить в мае, потому что это будет зависеть от того, с каким месяцем предыдущего года мы сравниваем", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России."Некоторое повышение инфляции возможно в июле. Оно связано с таким уже постоянным фактором - индексация тарифов ЖКХ", - добавила Набиуллина.
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
15:23 25.04.2025 (обновлено: 15:33 25.04.2025)
 
Набиуллина сделала прогноз по замедлению инфляции в России

Набиуллина: перелом в годовой инфляции в России придется на май

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедление, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"На наш взгляд, пик мы прошли в четвертом квартале - текущие темпы роста цен с учетом сезонности снизились практически в два раза в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом. Но годовая инфляция... на наш взгляд, перелом и переход к снижению будет происходить в мае, потому что это будет зависеть от того, с каким месяцем предыдущего года мы сравниваем", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.
"Некоторое повышение инфляции возможно в июле. Оно связано с таким уже постоянным фактором - индексация тарифов ЖКХ", - добавила Набиуллина.
Монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей. - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35%
23 апреля, 19:16
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
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