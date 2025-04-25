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ЦБ может изменить цель по инфляции в 4%, заявила Набиуллина
ЦБ может изменить цель по инфляции в 4%, заявила Набиуллина - 25.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ может изменить цель по инфляции в 4%, заявила Набиуллина
Банк России в перспективе может пересмотреть цель по инфляции в 4%, но только в сторону снижения, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T15:53+0300
2025-04-25T15:53+0300
2025-04-25T16:06+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России в перспективе может пересмотреть цель по инфляции в 4%, но только в сторону снижения, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Наше целевое значение (инфляции - ред.) - 4%. Если посмотрите на другие страны, это верхняя граница того, что можно считать ценовой стабильностью. В перспективе целевое значение может измениться, но, на наш взгляд, только в одну сторону - в сторону снижения", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
https://1prime.ru/20250425/inflyatsiya-857029897.html
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
ЦБ может изменить цель по инфляции в 4%, заявила Набиуллина
ЦБ а перспективе может изменить цель по инфляции в 4% в сторону понижения
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России в перспективе может пересмотреть цель по инфляции в 4%, но только в сторону снижения, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Наше целевое значение (инфляции - ред.) - 4%. Если посмотрите на другие страны, это верхняя граница того, что можно считать ценовой стабильностью. В перспективе целевое значение может измениться, но, на наш взгляд, только в одну сторону - в сторону снижения", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Набиуллина сделала прогноз по замедлению инфляции в России