Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия вошла в тройку по объему иностранных инвестиций в Узбекистане - 25.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/investitsii-857020865.html
Россия вошла в тройку по объему иностранных инвестиций в Узбекистане
Россия вошла в тройку по объему иностранных инвестиций в Узбекистане - 25.04.2025, ПРАЙМ
Россия вошла в тройку по объему иностранных инвестиций в Узбекистане
Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-марте 2025 года составила 10% от общих зарубежных вложений в республику против 13,8% годом | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T11:42+0300
2025-04-25T11:42+0300
экономика
россия
узбекистан
китай
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр – ПРАЙМ. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-марте 2025 года составила 10% от общих зарубежных вложений в республику против 13,8% годом ранее, это второй показатель среди стран-инвесторов, следует из данных национального комитета по статистике. По данным, обнародованным на сайте агентства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в 2024 году увеличились на 12% по сравнению с годом ранее, до 6,6 миллиардов долларов, или 71% от всех инвестиций в экономику страны. На долю России в зарубежных инвестициях в экономику Узбекистана в первом квартале этого года пришлось 10% – это второй показатель среди стран-инвесторов. Объем российских инвестиций в Узбекистане в январе-марте составил 660 миллионов долларов. Возглавляет список Китай (33%), в тройке стран-лидеров также Турция (5,2%). По данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в первом квартале этого года увеличился на 7,9%, до 120,4 триллиона сумов (около 9,3 миллиарда долларов). Ранее статведомство сообщало, что в Узбекистане на 1 апреля 2025 года с участием российского бизнеса действует 3 033 предприятия (19,3% от общего числа действующих) – второй показатель среди стран-инвесторов, РФ уступает только Китаю (3 711 предприятий, 23,6%). Также сообщалось, что по итогам 2024 года Россия была на второй строчке по зарубежным вложениям в Узбекистан.
https://1prime.ru/20250423/uzbekistan-856947655.html
узбекистан
китай
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_8d691a5051d80055b9dc35f80e3f5565.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, узбекистан, китай, турция
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, ТУРЦИЯ
11:42 25.04.2025
 
Россия вошла в тройку по объему иностранных инвестиций в Узбекистане

Доля российских инвестиций в экономику Узбекистана в I квартале составила 10%

" Флаг Узбекистана
 Флаг Узбекистана
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 25 апр – ПРАЙМ. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-марте 2025 года составила 10% от общих зарубежных вложений в республику против 13,8% годом ранее, это второй показатель среди стран-инвесторов, следует из данных национального комитета по статистике.
По данным, обнародованным на сайте агентства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в 2024 году увеличились на 12% по сравнению с годом ранее, до 6,6 миллиардов долларов, или 71% от всех инвестиций в экономику страны.
На долю России в зарубежных инвестициях в экономику Узбекистана в первом квартале этого года пришлось 10% – это второй показатель среди стран-инвесторов. Объем российских инвестиций в Узбекистане в январе-марте составил 660 миллионов долларов. Возглавляет список Китай (33%), в тройке стран-лидеров также Турция (5,2%).
По данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в первом квартале этого года увеличился на 7,9%, до 120,4 триллиона сумов (около 9,3 миллиарда долларов).
Ранее статведомство сообщало, что в Узбекистане на 1 апреля 2025 года с участием российского бизнеса действует 3 033 предприятия (19,3% от общего числа действующих) – второй показатель среди стран-инвесторов, РФ уступает только Китаю (3 711 предприятий, 23,6%). Также сообщалось, что по итогам 2024 года Россия была на второй строчке по зарубежным вложениям в Узбекистан.
Нефтяные вышки в Татарстане
Узбекистан сократил импорт нефти и нефтепродуктов
23 апреля, 10:35
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНКИТАЙТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала