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Россия вошла в тройку по объему иностранных инвестиций в Узбекистане

Россия вошла в тройку по объему иностранных инвестиций в Узбекистане - 25.04.2025, ПРАЙМ

Россия вошла в тройку по объему иностранных инвестиций в Узбекистане

Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-марте 2025 года составила 10% от общих зарубежных вложений в республику против 13,8% годом | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T11:42+0300

2025-04-25T11:42+0300

2025-04-25T11:42+0300

экономика

россия

узбекистан

китай

турция

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ТАШКЕНТ, 25 апр – ПРАЙМ. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-марте 2025 года составила 10% от общих зарубежных вложений в республику против 13,8% годом ранее, это второй показатель среди стран-инвесторов, следует из данных национального комитета по статистике. По данным, обнародованным на сайте агентства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в 2024 году увеличились на 12% по сравнению с годом ранее, до 6,6 миллиардов долларов, или 71% от всех инвестиций в экономику страны. На долю России в зарубежных инвестициях в экономику Узбекистана в первом квартале этого года пришлось 10% – это второй показатель среди стран-инвесторов. Объем российских инвестиций в Узбекистане в январе-марте составил 660 миллионов долларов. Возглавляет список Китай (33%), в тройке стран-лидеров также Турция (5,2%). По данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в первом квартале этого года увеличился на 7,9%, до 120,4 триллиона сумов (около 9,3 миллиарда долларов). Ранее статведомство сообщало, что в Узбекистане на 1 апреля 2025 года с участием российского бизнеса действует 3 033 предприятия (19,3% от общего числа действующих) – второй показатель среди стран-инвесторов, РФ уступает только Китаю (3 711 предприятий, 23,6%). Также сообщалось, что по итогам 2024 года Россия была на второй строчке по зарубежным вложениям в Узбекистан.

https://1prime.ru/20250423/uzbekistan-856947655.html

узбекистан

китай

турция

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россия, узбекистан, китай, турция